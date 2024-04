'Menudas piezas', directa al número 1 en taquilla

La película ‘Menudas piezas’ del aragonés Nacho G. Velilla protagonizada por otra aragonesa, Alexandra Jiménez, y rodada la mayor parte en Zaragoza, ha sido la película más vista en las salas de cine el pasado fin de semana, el de su estreno.

La producción basada en una historia real sucedida en el colegio Marcos Frechín de la capital aragonesa ha recaudado 410.000 euros (según los datos de Comscore), lo que la ha colocado en el primer lugar del ranquin del fin de semana. Bien es cierto que no ha sido un buen fin de semana de recaudación para los cines y es que cuando llega el buen tiempo la asistencia se resiente. Según ha publicado El blog del cine español, la recaudación total de todas las salas se ha situado en 2,8 millones de euros.

El argumento de la película

Candela cometió el error de pensar que el ascensor social solo funciona en una dirección, la de subida. Y ahora, tras un traumático e inesperado divorcio, pierde su trabajo en un colegio de élite. Por eso Candela tiene que volver al barrio del que salió y pedir ayuda a su hermana y su padre, esos a los que lleva años mirando por encima del hombro. Es hora de recolocar las piezas en el tablero, empezar de cero y buscar una segunda oportunidad. Pero la única que encuentra es dar clases en su antiguo instituto a estudiantes con problemas de integración. Pasa de la crème de la crème, a la crème de la mediocridad.

Lo que Candela no se espera es que con ellos aprende que lo importante no es quién fuiste ayer, sino quién eres hoy; que un grupo de perdedores por los que nadie da un duro pueden acabar siendo campeones de España; y que, en el ajedrez, como en la vida, no importa si eres rey o peón, porque al final de la partida, ambos acaban en la misma caja.

