La XIX edición de Zinentiendo lucha por la igualdad a través del cine LGTBQI

Zinentiendo, la Muestra Internacional de Cine LGTBQI (lésbica, gai, trans, bisexual, queer e intersex) referente en nuestro país, comienza mañana su XIX edición. Recuperando su duración original de 12 días, la Filmoteca de Zaragoza acogerá esta cita hasta el 11 de mayo que también este año se volverá a extender por diferentes ciudades y pueblos de Aragón de junio a septiembre. Zinentiendo mantiene así su apuesta por llegar a todo el territorio aragonés, con el objetivo de aumentar los espacios de visibilidad de la diversidad de identidades, orientaciones, afectos y deseos a toda la comunidad autónoma. Precisamente, y como novedad este año, por primera vez las localidades de Alcañiz y Fuentes de Rubielos formarán parte de la muestra sumándose a Huesca, Jaca, Monzón, Aínsa, Borja, Teruel, Monreal del Campo y Borja.

En esta nueva edición se proyectarán un total de 34 trabajos, entre largometrajes (11), documentales (4) y cortometrajes (19). Una amplia programación con un importante hilo conductor: la mirada interseccional. “No queremos limitarnos a ofrecer historias sobre personas LGTB, sino que queremos mostrar como todas sus características y circunstancias, su raza, clase social, origen, discapacidad, edad, confluyen y contribuyen a forjar su historia, su realidad”, anota Víctor Solano, uno de los organizadores de la muestra.

El arranque de la muestra será mañana, martes 30 de abril, a las 19:00 horas con la fiesta de inauguración de esta nueva edición en El Plata, donde actuarán Cabaret Maricastizo y Borque para terminar con Zinentiendo Dj´s. Por delante 12 días cargados de actividades entre las que destacan trabajos como ‘Acsexibility’, un documental sobre la sexualidad de las personas con discapacidad que se proyectará el miércoles 8 de mayo; ‘Liuben’, largometraje sobre un gay gitano el jueves 2 de mayo, ‘Big Boys’ (2 de mayo) y ‘Cora Bora’ (11 de mayo), dos largos que nos muestran a personas con cuerpos diversos y diferentes al normativo; ‘Norwegian Dreams’ (11 de mayo), que aborda la problemática a la que se enfrentan las personas migrantes; o el documental ‘Un hogar sin armarios’, sobre la primera residencia pública para mayores LGTB del mundo.

“Hemos intentado abordar todas las diversidades y reflejar los efectos de los cruces con otras opresiones. Solo desde la percepción de nuestras diferencias y la comprensión de nuestras similitudes, podremos luchar activamente contra la opresión racial, sexual, heterosexual y de clase y entender así el mundo de otra manera”, añaden desde la organización.

Además, se verán siete estrenos a nivel nacional: los largometrajes ‘Throuple’ (3 de mayo), del director Greyson Horst; ‘Riviere’ (3 de mayo), de Hugues Hariche, -en colaboración con el Instituto Francés de Zaragoza-, ‘Big Boys’ (2 de mayo), de Corin Sherman; el documental Acsexybility (8 de mayo), de Daniel Gonçalves y los cortometrajes ‘The oddity in the blue crayfish’ de Simone Marino (4 de mayo), ‘Pedro had a horse’, de Daniel Nolasco (9 de mayo) y ‘Tomás’, de Ferrán Navarro-Beltrán (10 de mayo). También se realizará un primer pase especial para Zinentiendo del documental ‘Humano sin cabeza’ (9 de mayo), de Enrique Gimeno.

Entre la programación destaca el 5 de mayo la obra de teatro ‘Maricón‘, en colaboración con el Teatro de las Esquinas, de Evangelos Lalos, una comedia testimonial, surgida de las historias y testimonios personales de homofobia de sus actores que pone de manifiesto la violencia sufrida en espacios públicos y privados y el empoderamiento para salir adelante.

“En esta edición se ha hecho un especial esfuerzo para traer a directores y directoras, realizadores y protagonistas de los diferentes trabajos, con el objetivo de establecer cauces de comunicación y diálogo con las personas asistentes a las proyecciones”, destaca Víctor Solano. De esta manera, se contará con la presencia de Venci Kostov (director de Liuben); Afioco Gnecco (director y actor de Ciao Bambina); Cecilia Gessa (productora de La Cita, dirigida por Itziar Castro); Luiza Fago (realizadora de Todo lo que importa); Julia de Castro (directora y actriz de On the go); Enrique Gimeno (director y actor de Humano sin cabeza); Miguel Lafuente (director de El primer beso) o Carlos Fortuna (director de El limbo y la fortuna). Y es que, prácticamente todas las sesiones cuentan con una persona invitada para presentar su trabajo.

Zinentiendo es uno de los pocos certámenes de cine LGTBQI de acceso libre y gratuito y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Zaragoza.