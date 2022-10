"El de Catar será, seguramente, mi último Mundial", declaró Leo Messi. El capitán de la Selección Argentina sorprendió, de ese modo, a todos los aficionados del fútbol con sus declaraciones. "Me siento bien físicamente, pude hacer una pretemporada muy buena este año que no la había hecho el año anterior por como se dio todo, empecé a entrenar tarde, a jugar sin ritmo, con el torneo ya empezado, después fui a la selección, cuando volví tuve una lesión y nunca terminé de arrancar”, explicó el jugador respecto a su estado físico. No obstante, y a pesar del buen momento que atraviesa con el PSG, fue claro sobre su futuro con la selección.

El Mundial es la cuenta pendiente del astro argentino, y de cumplirse lo que ha comentado, la cita mundialista catarí será su última oportunidad de tocar la gloria con Argentina. Sin embargo, no será nada fácil. El histórico jugador del Barcelona se mostró cauto con las posibilidades argentinas en Catar. Messi no considera que la Albiceleste sea favorita para convertirse en campeona del mundo: “Hay otros equipos que están por encima”, comentó Leo. “Llegamos en un muy buen momento por como se dieron todas las cosas, con un grupo muy armado y muy fuerte, pero en un Mundial puede pasar de todo. Todos los partidos son dificilísimos, por eso es tan especial un Mundial porque no siempre los favoritos son los que terminan ganando o haciendo el camino que uno esperaba”, añadió. Messi y Argentina se enfrentarán a Arabia Saudí, México y Polonia, en el grupo C de la cita mundialista. Leo, que ha anotado seis goles en Mundiales - el último de ellos contra Nigeria en el triunfo 2-1 de Argentina en la última jornada de la fase de grupos de Rusia 2018 - confirma que se encuentra ansioso por disputar su quinta Copa del Mundo. "Estoy contando los días para el Mundial, la verdad que sí, hay un poco de ansiedad de querer que sea ya y los nervios de decir bueno, ya estamos ahí, qué va a pasar, es el último, cómo nos va a ir y sí, por un lado no vemos la hora de que llegue y de querer que nos vaya bien”, se sinceró el argentino.