La difícil tarea de Genovés

El Ebro tiene una dura y complicada tarea por delante. Los de Javier Genovés ocupan la última posición del grupo 3 de Segunda RFEF sin conocer todavía la victoria, con ocho choques empatados y siete derrotas, que les permite sumar ocho puntos. No obstante, la esperanza es lo último que se pierde y en el fútbol puede pasar cualquier cosa. "Vamos a intentar ser un Ebro reconocible con una identidad muy marcada. Queremos manifestar lo que queremos en los diferentes momentos del juego. Con esa identidad y con nuestro modelo de juego vamos a afrontar la competición hasta el final", analiza el técnico.

Y es que Genovés se puso al frente del equipo en la jornada 13, pero ya conocía de sobras la casa, pues fue míster del Robres, filial del Ebro, durante dos temporadas, y también formó parte del cuerpo técnico del propio Ebro. "Este es el tercer año que estoy en el cuerpo técnico del Ebro. Conozco la plantilla de años anteriores, la Segunda RFEF y el grupo. Esto te da bastantes herramientas para afrontar con tranquilidad la competición", advierte el técnico, que es consciente del salto de categoría. "El nivel en relación a los jugadores y los comportamientos tácticos de los equipos aumentan respecto a Tercera. Te exigen prepararte a conciencia y trabajar mucho los partidos. La línea de trabajo sigue siendo la misma, pero hay mayor riqueza en el juego y por tanto más exigencia para tratar de combatir y contrarrestar a los rivales. La consigna es tratar de hacer daño y que no te hagan", explica.

"En Segunda RFEF, la línea de trabajo sigue siendo la misma, pero hay más riqueza en el juego"

Igualmente, el técnico tiene fe en los suyos y confía en sacar esta dura situación. De hecho, el técnico de La Almozara llegó la temporada pasada a luchar con el Robres por ascender a Segunda RFEF, aunque perdió en el playoff de ascenso ante el Utebo en la prórroga. "Estaba en el Robres con situación de playoff. Si cojo el Ebro es porque estoy convencido de que lo voy a sacar. Va a ser exigente en el día a día, en partidos y a la hora de gestionar situaciones, pero el convencimiento de lograr la permanencia es máximo", constata el entrenador de 30 años.

Cabe destacar que la plantilla afronta más de dos semanas de parón hasta el próximo encuentro, el 8 de enero en casa ante el Formentera. El míster afirma que sus jugadores se encuentran en buena forma y quiere aprovechar este periodo de descanso para aclarar ideas y seguir centrándose en ellos mismos. "Estamos muy centrados en el trabajo diario. Entrenar duro, seguir mejorando a nivel individual y colectivo y al final tratamos de afrontar la situación tal y como es, pero centrados en seguir creciendo como grupo para mejorar los resultados", valora Genovés.

Las cuentas para salvarse

Mirando la clasificación del grupo 3 de la temporada pasada, superar los 40 puntos parece clave a la hora de lograr la permanencia. Y es que en la temporada 21-22 de Segunda RFEF, el equipo que se quedó por encima del descenso en el grupo 3, el Prat, logró 42 puntos y el Cerdanyola que también logró 42, pero con 45 goles en contra, se jugó el playout. Estos datos indican que los equipos que logran la permanencia, o al menos están cerca, suman hasta 32 puntos más de los que lleva el Ebro en la jornada 15, con todavía 19 choques por decidir y hasta 57 puntos totales que siguen en el aire.

En estas 15 jornadas el Ebro no ha sabido encontrarse en el campo. Para mayor inri, su suerte no ha sido la mejor y la moneda parece que nunca cae de su lado. El club zaragozano ha sufrido la expulsión de un jugador en dos partidos. Además, en su choque en Teruel (1-0) Salas dio un larguero en el 90 que pudo haber significado el empate y ante el Valencia (1-0) hasta dos fueron las ocasiones en las que el balón dio al palo. "El fútbol tiene un alto componente de aleatoriedad, pero lo que tenemos que intentar es hacer las cosas lo mejor posible para que al equipo en el juego le pasen el mayor numero de cosas buenas", subraya Genovés, consciente de que muchos partidos se le escaparon al Ebro por detalles, incluso en los que todavía no era técnico del conjunto, y añade que "dentro de esa aleatoriedad vamos a intentar hacer las cosas de la mejor forma posible para que caiga de nuestro de una vez".

"Si cojo el Ebro es porque estoy convencido de que lo voy a sacar"

Con todo esto, Genovés es consciente de que la temporada es muy larga y manejan dos objetivos fundamentales. "El primero es mejorar en el entrenamiento y en el día a día. El segundo es no mirar más allá del partido que tenemos el fin de semana. Tenemos que estar centrados en el siguiente rival, porque eso es lo que nos va a hacer alcanzar objetivos a largo plazo. Las notas las ponen en mayo y estamos todavía en Navidad".