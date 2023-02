El renacimiento de Zorrilla

Nunca sabes las vueltas que puede dar la vida, pero ante una caída levantarse es obligatorio. Fernando Zorrilla simboliza a la perfección lo que es resurgir de sus cenizas, pues tras el atropello sufrido en julio de 2022 que le fracturó la pelvis, que casi le cuesta la vida, el aragonés ha vuelto a estar entre los nombres más importantes del panorama nacional de triatlón. Y es que Zorrilla se proclamó este pasado fin de semana subcampeón de España de triatlón de invierno y campeón de Aragón en los campeonatos disputados en Ansó y Linza, en Huesca. "Hace siete meses tuve este atropello tan grave. Si miro hacia atrás el verme el domingo con un dorsal y volviendo a correr es la mejor victoria que he podido tener", constata Zorrilla, que matiza que "han sido meses de un montón de dudas, qué actividad puedo hacer, si puedo andar, ir en bicicleta, si puedo correr... Muchos altibajos emocionales y verme haciendo lo que me gusta me hace muy feliz".

"De repente te dicen que tienes suerte de estar vivo, te das cuenta y valoras todo lo que tienes"

Y es que recuperarse de un atropello del que creía que no saldría con vida no fue fácil. El aragonés, de 30 años, explica que el proceso fue lento y constante, en el que fue de menos a más durante siete meses. "Estuve unas dos semanas hospitalizado y cuando me quitaron los goteros me mandaron a casa. Empecé a hacer uso de la silla de ruedas, con la que estuve 2 meses y medio. Como siempre he sido una persona muy deportista, yo seguía haciendo ejercicio para no perder musculatura. Al mes del atropello me empecé a meter en la piscina para poder volver a hacer algo de deporte. Llegué a estar algo por debajo de los 60 kilos pesando normalmente 70. Al principio solo podía chapotear en la piscina, pero he estado en ella todo el verano haciendo metros como un obseso", afirma.

"Fueron meses de un montón de dudas y verme haciendo lo que me gusta me hace muy feliz"

Además, el zaragozano advierte que "poco a poco pude empezar a hacer bicicleta estática y a los tres meses comencé a andar. Mi cadera quedó un poco torcida y al apoyar el peso veía que se me sobrecargaba y estaba descompensada. A partir de ahí empece a plantearme el volver a correr y a los cuatro meses y medio comencé. El problema fue que a la semana tuve que parar porque tenía muchísimos dolores", reconoce el atleta que logró, con mucho trabajo, volver a reencontrarse con su antigua vida. "Hacía mucho trabajo con el fisioterapeuta y a mediados de diciembre empecé a correr. Fue mágico. Llevo un par de meses que he podido entrenar como lo hacía antes", puntualiza Zorrilla.

El proceso mental tampoco fue fácil para el atleta, que vio como en menos de un pestañeo su vida y su pasión colgaban de un hilo. "Son varias etapas. Al principio niegas todo y no aceptas lo que ha pasado, porque estaba en un buen momento de forma física y tenía una convocatoria para correr el Europeo de triatlón con la selección española. De repente te encuentras en el hospital y te dicen que has tenido mucha suerte de estar vivo. Te acabas dando cuenta de ello y aceptas lo que ha pasado. Tienes mucho tiempo para pensar en lo que pudo pasar. Lo valoro todo de una manera distinta. Te das cuenta de la suerte que tienes, de la gente que está a tu lado y valoras las amistades", dice.

Su último campeonato

Y es que Zorrilla considera que su última participación en el Nacional de triatlón de invierno ha sido satisfactoria, aunque "corriendo no estoy al nivel que estaba antes, pero en bicicleta sí que he podido entrenar bastante y el esquí se me dio bien". Para él "el resultado era lo menos relevante, porque el poder estar allí era lo importante". Tras su gran actuación en Ansó y Linza, el atleta del Stadium Casablanca Mapei quiere ampliar su vitrina que ya compone un oro en el Nacional de Triatlón de media distancia 2022, bronce en el Triatlón de invierno o el Campeonato de España de Duatlón en 2021. "Mientras la salud me lo permita quiero volver al calendario de antes, que son disputar las Ligas de clubs con el Stadium y compaginarlo con carreras individuales. Quiero seguir trabajando y por qué no, llegar a mejorarlo. Recuperar mi vida y hacer deporte", acaba Zorrilla.