Ander Herrera ha cumplido uno de sus sueños. El exjugador del Real Zaragoza se desplazó a Buenos Aires tras el final de la temporada para poder disfrutar del partido que enfrentó a Boca Juniors y Colo-Colo en la Bombonera, que acabó con victoria local (1-0).

Un día antes del encuentro, Ander confesaba en una entrevista a ESPN su predilección por Boca desde que era solo un niño: "Boca es el equipo argentino que más me llama, por la afición, por la pasión que genera. Tengo 10 o 12 camisetas. Tengo una colección de camisetas, sí. A mi padre, cuando venía a Argentina y estaba en la cancha, le pedía por favor que me llamara al teléfono de casa para que me hiciera escuchar la salida de Boca".

El jugador del Athletic Club fue mucho más allá y no solo se conformó con ver el partido desde una zona tranquila y alejado de los focos. Ander se mimetizó con la hinchada de Boca y compartió unos momentos junto a Rafa Di Zeo, jefe de la barrabrava del equipo argentino.

Las opciones de Ander de jugar en Boca

Además de ver el partido junto a los ultras de Boca, Ander estuvo acompañado de Marcos Rojo, futbolista del propio equipo argentino y con el que coincidió en el Manchester United. Durante el encuentro se pudo ver a un Ander Herrera desatado y disfrutando del ambiente, siguiendo los cánticos y luciendo una camiseta de Boca.

Esta visita ha levantado las sospechas sobre el futuro del exzaragocista, por lo que también fue preguntado. "Tengo ya 34 años, un contrato en España y una familia que no está para venir ahora o en unos años aquí. Pero voy a disfrutar muchísimo de ver a Boca en la Bombonera", explicó Ander, dejando la puerta cerrada a la posibilidad de jugar en uno de los equipos más grandes de Argentina.

El jugador ha aprovechado esta visita para hacer algo de turismo, visitar algunos de los lugares más emblemáticos de Buenos Aires y conocer las tiendas más futboleras de la ciudad.