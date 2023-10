Hay ocasiones en las que las grandes historias están alejadas de los faraónicos estadios, los coches lujosos de futbolistas tatuados o el billonario fichaje de verano del talentoso jugador de moda. Cada vez cuesta más encontrar hoy día la esencia de fútbol de barrio o de pueblo, de los campos embarrados, de los vestuarios infinitamente más pequeños o las espinilleras notablemente más grandes que en el fútbol profesional.

Sin embargo, si existe una competición en la que ambos mundos coexisten, al menos por una tarde, esa es la Copa del Rey, que además sonríe al fútbol aragonés en los últimos años: Utrillas fue primero y Fuentes de Ebro después, y ahora el turno es para Tardienta, municipio oscense de algo menos de 1.000 habitantes que, o bien el próximo 31 de octubre, o bien el 1 de noviembre, verá a su club jugar ante un rival de Primera División.

«Para un pueblo como el nuestro, es una alegría enorme. Esto es algo que no sé si volveremos a ver otra vez, pero lo que sí sé es que va a ser inolvidable», explica José Luis Herrero, presidente del CF Tardienta, equipo de la Regional Preferente aragonesa que este miércoles se impuso al Zirauki navarro con unos 700 espectadores en el Santa Quiteria de la localidad altoaragonesa en la eliminatoria previa de la Copa del Rey, competición en la que se medirá a un conjunto de la máxima categoría en la primera ronda. «Es tan fuerte la alegría que no sabe uno si llorar de emoción o si reírse», continúa expresando.

Su club se impuso allá por junio a la Escuela de Fútbol Huesca para pasar a la fase nacional donde el mencionado Zirauki visitó el feudo de los oscenses para disputar un partido loco en el que ambas escuadras contaron con ocasiones muy claras para llevarse el gato al agua. «Lo vivimos con mucha intensidad. Fue un partido de muchos nervios porque tanto unos como otros llegaban a puerta con mucho peligro cada vez que lo hacían», confiesa Herrero. Los suyos se adelantaron a los cuatro minutos y doblaron su ventaja a los 27 en la primera mitad, pero un penalti en contra apretaría el resultado antes del descanso.

Un escándalo de alegría

«Nosotros llegamos dos veces y tuvimos la suerte de marcar dos goles, pero ellos aprentaron muchísimo», agrega. En el segundo tiempo, unos y otros intercambiaron oportunidades de gran amenaza sobre la portería rival como remates al poste, situaciones de uno contra uno o despejes bajo los palos. «Cuando pitó el árbitro, se desató un escándalo de alegría. Todo el mundo saltó al campo, daba igual si eran pequeños o mayores. Estaba también la charanga y fue una fiesta», recuerda.

Ahora, la ilusión es máxima y, al ser una ronda que excluye a Real Madrid, Barcelona, Osasuna y Atlético de Madrid, las preferencias son heterogéneas entre los aficionados del Tardienta al elegir rival favorito en el sorteo que se celebra el próximo martes. «A uno le gusta el Betis, a otro el Valencia... A mí me gustaría el Athletic de Bilbao», admite Herrero. «Otros quieren al Sevilla», añade.

El posible nuevo hogar

Desde el club, ya se trabaja para decidir dónde se jugará el partido más especial del Tardienta al no cumplir Santa Quiteria con las exigencias de la RFEF. «No tenemos sala de prensa, vestuarios acondicionados ni sala para servicios médicos, y las dimensiones del campo hasta la valla que pide la Federación no las cumplimos», expone Herrero. «Nos gustaría jugar en El Alcoraz, y el Sabiñánigo también nos ofreció su estadio», matiza el presidente de un Tardienta que se ha ganado, por derecho propio, la oportunidad de jugar contra un equipo de Primera División.