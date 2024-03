¿Qué es la Interleague? El nuevo torneo de fútbol que está en boca de todos los jóvenes en Zaragoza

Los jóvenes zaragozanos aficionados al fútbol no hablan de otra cosa desde hace varias semanas. Las redes sociales se han ido llenando de publicaciones sobre una nueva competición exclusiva para jugadores de 13 a 18 años que aterrizará en Zaragoza a finales de abril.

Las instalaciones de Soccerworld en el recinto de la Expo serán el escenario donde se disputen los partidos de la primera edición de la Interleague, el torneo intercolegial más grande de Sudamérica que se está expandiendo por España haciendo parada en la capital aragonesa.

Esta novedosa competición de fútbol 5, en la que se disputarán partidos de 40 minutos, está dividida por edades en tres categorías: infantil, cadete y juvenil. Cada equipo participante, previo pago de una inscripción de 420 euros, estará formado por un máximo de 10 jugadores, que suelen pertenecer al mismo colegio o instituto.

La organización les asigna a los jóvenes zaragozanos, el nombre de uno de los mejores clubes del mundo para que puedan representarlos de la mejor manera y también vestirán una equipación con sus colores identificativos.

Además, se invita a que cada equipo sea muy activo en redes sociales para que creen su propia cuenta de Instagram en la que se interactuará con los seguidores y se podrán contar las hazañas del campeonato.

Colaboración de futbolistas profesionales

El nuevo torneo ha logrado tener una gran repercusión en redes sociales gracias a la colaboración de muchos futbolistas y exjugadores profesionales. Y es que varios futbolistas del Real Zaragoza y otros tantos como Alberto Zapater, Diego Milito, Toquero, Arbeloa, Pablo Aimar, Borja Iglesias o Ángel Lafita no han dudado en grabarse un vídeo de apoyo a uno de los más de 64 equipos que ya están apuntados a la edición de Interleague en Zaragoza.

Mensaje de apoyo de Arbeloa a uno de los equipos participantes en la Interleague / INTERLEAGUE

Calendario y formato de competición

Está previsto que la competición se juegue durante los fines de semana desde el 20-21 de abril hasta finales de junio. En primer lugar se jugará una fase de grupos con siete jornadas. Después, los clasificados pasarán a disputar una serie de eliminatorias que dictaminarán al campeón de cada categoría.

La intención de la organización es que los vencedores representen a la capital aragonesa en una Interleague a nivel nacional donde participen únicamente los campeones de cada ciudad de la edición anterior.

La difícil relación con los clubs

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta Interleague es la convivencia con las competiciones federadas de fútbol y fútbol sala que se disputan cada fin de semana por los campos y pabellones de toda la ciudad. Y es que muchos de los jugadores apuntados para disputar el torneo también tienen su propio equipo por lo que deberían jugar con pocas horas de diferencia el partido con su club y el encuentro con sus amigos en la Interleague.

"Nuestro objetivo no es hacerle la competencia a los clubs. Queremos atraer a los jóvenes que les gusta el fútbol y no tienen equipo o juegan poco para que vayan a divertirse con sus amigos. No habrá ninguna presión y ellos serán los protagonistas", han explicado a este diario desde la entidad, que está en negociaciones con grandes marcas para ganar aún más popularidad en Zaragoza.