Antonio Hidalgo pide "seguir con la máxima alerta y tensión"

Antonio Hidalgo, entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, señaló este viernes que su equipo, ante la visita el domingo (21.00 horas. A Malata) al Racing de Ferrol, debe continuar con la máxima alerta y tensión con la que está compitiendo en las últimas jornadas. "Tenemos que seguir con la máxima tensión, estando alerta y siendo todos muy solidarios. Eso intento yo cada semana para que así podamos crecer todos y mejorar", declaró el técnico del conjunto oscense, que acumula 11 partidos sin perder, con cuatro victorias y siete empates.

Aunque el Huesca tiene la permanencia en sus manos el entrenador del conjunto oscense no para de insistir en que el equipo tiene urgencia por asegurar matemáticamente la salvación. "Tenemos necesidad y urgencia máxima de sumar los tres puntos en cada partido para acercarnos cuanto antes a la salvación y no miro más allá ni tampoco la racha que llevemos porque no cuenta lo que se ha hecho hasta ahora", destacó

Del Racing de Ferrol subrayó la buena temporada que lleva: "Ellos son muy fuertes en su casa y querrán ganar el partido y apurar las opciones que poder jugar el playoff y nosotros tenemos que ver lo que pueda darse en el encuentro. Tienen una idea muy definida, arriba están bien y tienen jugadores importantes como Bernal y Losada, y por fuera son peligrosos, tienen desborde y tendremos que minimizar sus fortalezas y poner en marcha nuestro plan para este partido".

La baja de Sielva

Antonio Hidalgo no oculta la importancia de la baja de Óscar Sielva, por sanción, para este encuentro, un jugador al que considera clave para su equipo. "Es un pilar básico. Él entendió lo que le pedí cuando llegué, da una solidez muy grande al equipo y se encuentra muy cómodo, pero el que salga en su lugar lo hará también bien. Los jugadores entienden que hagamos cambios y que para cada partido elijamos a los que creemos que mejor lo van a hacer", apuntó el entrenador, que solo cuenta con la baja por lesión de larga duración de Rubén Pulido y que recupera a Obeng.