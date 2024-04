Carlos Mayo solo piensa en los Juegos Olímpicos tras su accidente: "Se te pasa todo por la cabeza"

La vida te puede cambiar por completo en solo unos segundos. Carlos Mayo dio una exhibición en la 10K de Zaragoza que se celebró el pasado domingo 14 de abril venciendo la prueba gracias a un tiempo de 29:18. De la alegría de celebrar un triunfo frente a su gente, el atleta pasó a vivir un susto al volante que no olvidará nunca. Horas más tarde de la prueba, el corredor cogió su vehículo junto a su pareja para dirigirse a Madrid cuando sufrió un terrible accidente en la A-2 a la altura de Calatayud. El coche salió despedido e incluso dio alguna vuelta de campana, pero el airbag salvó la vida de los ocupantes.

"Fue el típico despiste, quité un momento la vista de la carretera y cuando volví a mirar hacia adelante perdí el control del coche porque tenía un camión encima. Pasó todo muy rápido", explica Carlos Mayo, que pasó la noche en observación en el hospital de Calatayud con solamente heridas leves. "Se te pasa todo por la cabeza y piensas en sobrevivir. Fue un accidente a alta velocidad y yo era el conductor, pero me sentía bien por lo que fui rápidamente a ver el estado de mi pareja. Solo piensas en que estás vivo y puedes continuar con tu vida, aunque después estuve un par de días asimilando lo que pasó", continúa el campeón de Europa de 10.000 metros dando más detalles de un susto que pudo cambiarle a él y a su pareja por completo su vida.

"No tenía otra cosa en la cabeza"

Al contrario de otras personas que deciden guardar en secreto todo aquello que tiene que ver con su vida privada, el atleta aragonés decidió dar a conocer al resto del mundo su complicada experiencia al volante para intentar concienciar de todos los peligros que esconde la carretera. "Quise retomar mi rutina lo más rápido posible porque gracias a Dios salimos prácticamente ilesos. En la presentación de la Maratón de Madrid me dieron un premio por mi récord de España de media maratón y cuando subí a dar el discurso no tenía otra cosa en la cabeza. Me salió contarlo, quiero concienciar a la gente de que esto le puede pasar a cualquiera, hay que tener cuidado al volante y no confiarse en ningún momento porque cuantos más kilómetros llevas encima, más te relajas", analiza Mayo una semana después de lo sucedido.

Roma y París en el horizonte

El atleta aragonés, que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, se encuentra en estos momentos en Sierra Nevada entrenando en altura para prepararse para una importante cita a mediados del próximo mes de mayo en la que luchará por asegurarse un billete a los Juegos Olímpicos de París de este verano. "Buscaré la mínima para el Campeonato Europeo de Roma. Creo que es un tiempo asequible y tengo muchas opciones de conseguirlo. Después es algo más complicado para los Juegos Olímpicos, aunque también se puede entrar también por ránking por lo que debo hacerlo muy bien en cuantas más pruebas mejor", confiesa Mayo que todavía siente algún dolor en el costado fruto del accidente durante su dura preparación para la 'Night of the 10.000 PB's' en Londres que se celebra el próximo 18 de mayo.