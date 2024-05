Carlos Retamar dice adiós al Sala 10

En la temporada 2011-2012, Carlos Retamar llegó al por entonces Umacon Zaragoza sin imaginarse el camino que iba a empezar a recorrer con este club. Durante estos 13 años, ha sumado 350 partidos oficiales y 144 goles. Aunque esta cifra aumenta hasta 634 partidos oficiales y 299 goles durante sus 23 años de carrera. Este jueves, el club ha anunciado su retirada con un emotivo vídeo titulado '¡Hasta siempre Reta!, en el que se puede ver una recopilación de sus mejores momentos en el club, y al final el jugador sale de la pista del Siglo XXI por el túnel de vestuarios, y con su inseparable amigo el balón debajo del brazo.

El madrileño deja el equipo habiendo logrado su sueño, devolverlo a Primera División, aunque no vaya a poder jugar la próxima temporada. El próximo sábado 11 de mayo a las 18.00 esta leyenda del Sala 10 se despedirá delante de su afición en el encuentro ante el Real Betis.

Acompañando al vídeo de despedida en sus redes sociales, el Wanapix Sala 10 ha dedicado unas palabras para Reta: "Queremos agradecerle toda su entrega y pasión, no podremos devolverle nunca todo lo que nos ha dado. Muchas gracias. Eterno capitán".

Su técnico, Jorge Palos, no ha tardado en agradecer al jugador, a través de sus redes sociales, todos estos años en el club: "El deporte necesita líderes y ejemplos para no olvidar el camino correcto y tú lo has sido siempre. Qué alegría y tranquilidad me da saber que te vas a ir exactamente como mereces irte. Capitán, compañero y amigo".