Cuando la declaración de la renta te sale a devolver, tu rostro esboza una sonrisa de forma automática que puede prolongarse durante varios días. La Agencia Tributaria suele ser puntual a la hora de pagar lo que debe y viceversa. Por ejemplo, Hacienda había devuelto, hasta el 29 de diciembre de 2023, el 97,5% del dinero correspondiente a la Renta de 2023. Por lo tanto, más de 14 millones y medio de declarantes habían recibido sus reembolsos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Sin embargo, existe un 2,5% restante, mucho menos afortunado, que todavía no ha recibido devolución a pesar de haber entregado a tiempo su declaración. La OCU recuerda que si estás dentro de este grupo no solamente tienes derecho a que te abonen la cantidad correspondiente, sino que también deben compensarte con intereses de demora sin tener en cuenta la cantidad porque es un dinero que todavía no has podido aprovechar.

Pago de intereses

La Agencia Tributaria tenía un plazo de seis meses para llevar a cabo las devoluciones de las declaraciones de la renta de 2022, es decir, tenía que abonar citadas cantidades antes del 31 de diciembre de 2023. ¿Por qué ocurre esto y cuáles son las implicaciones de dicho retraso?

En caso de que no hayas recibido tu dinero después del plazo establecido (y el retraso no sea atribuible al contribuyente), tienes el derecho de exigir que Hacienda te pague los intereses de demora desde el 31 de diciembre hasta la fecha en que se ordene la devolución.

Además, el afectado no deberá presentar ninguna reclamación porque Hacienda hará todo automáticamente. A lo que ya te debía se añadirá automáticamente el interés de demora, el cual es del 4,0625% para el año 2024, a menos que la próxima Ley de Presupuestos Generales del Estado modifique esta tasa.

¿Qué acciones debes tomar?