Las bajas laborales son espinosas para las empresas y para los propios trabajadores. En el caso de los empleados porque implica que hay un motivo médico que impide trabajar y eso ya es suficiente motivo como para no estar bien. Y la empresa tiene que cubrir un puesto o readapatar con lo que tiene, por lo que el coste económico es mayor.

En definitiva, no llueve a gusto de nadie. Las bajas laborales son un derecho y, como tal, tiene una legislación detrás que saca de dudas sobre lo que pueden hacer las empresas y lo que no. Y por supuesto, sus implicaciones legales en caso de incumplir.

¿Se puede despedir a un trabajador o trabajadora estando de baja? La respuesta la ha dado el experto 'un_tio_legal_' en Instagram y es que sí. Ahora bien, con condiciones.

Es legal, pero no es ético y necesita mucha ingeniería para que demostrar dicha legalidad. La clave de todo es que no te pueden despedir por la propia enfermedad, embarazo o circunstancia personal. Eso no se puede hacer.

Tiene que haber, como explica el experto, "unas causas objetivas" que están recogidas en el artículo 51 del Estatuto de los trabajadores y que son económicas, productivas, técnicas y organizativas. Por ejemplo, habla de reorganización de un departamento en el que sobra un puesto, por ejemplo.

Para ejecutar el despido hay tres claves. Hay que hacer un preaviso de 15 días, pagar una indemnización de 20 días por año trabajado y comunicar dicho despido mediante carta.

Otra causa es emplear el despido disciplinario, es decir, faltas leves, graves o muy graves, pero no pueden pasar más de seis meses desde que se cometen, "pero cuidado, no toda causa da derecho a poder despedir".

En definitiva, concluye Ignacio de la Calzada, "sí, se puede despedir estando de baja, pero no puede ser por la enfermedad".