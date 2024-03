El aviso de Gonzalo Bernardos a los españoles sobre las vacaciones de verano 2024: “No le aconsejo a nadie”

La Semana Santa está muy cerca, y la gran mayoría de españoles ya piensa en cómo pasarán estos días de vacaciones. Los que no pueden salir en los días de Pascua tienen la mente puesta en el verano, y en cómo aprovecharán los días de descanso de la época estival. A pesar de que todo parezca muy bonito, el doctor en economía, Gonzalo Bernardos, ha advertido de un gran problema con el que se encontrarán las personas que estén pensando en hacer un viaje.

España se divide en dos durante las vacaciones: los que pueden aprovechar para cogerse algunos días libres, y los que se tienen que quedar en su empresa trabajando porque no pueden salir. Si eres de este segundo grupo, no pasa nada porque Gonzalo Bernardo ha dicho que este año será uno de los más caros para viajar.

El economista ha previsto un aumento del 9,2% en los precios de los hoteles y servicios de cara a la campaña de Semana Santa, dejando un precio medio de 140 euros por noche. Además, Bernardos cree que de cara al verano esta subida podría ser mayor debido a la inflación y a la alta demanda que se espera en esas fechas. "El año pasado fue récord en ingresos turísticos y este año lo vamos a superar", confiesa el profesor en el programa 'Más vale tarde' de La Sexta.

"Las familias reducen alimentación y aumentan en ocio"

La tendencia del gasto de las familias ha cambiado en los últimos años, y se ha producido un vuelco total en cómo los españoles gastan su dinero. "Las familias reducen alimentación y aumentan en ocio", así comenzaba Gonzalo Bernardos su intervención en 'Más vale tarde' en la que dio muchos detalles de cómo serían los precios durante estas vacaciones de Semana Santa.

Bernardos dejaba muy claro que "hay familias que deciden comer un poquito peor para poder viajar", y esto se veía especialmente entre los más jóvenes. "Hay jóvenes que, como no se sabe si algún día podrán comprarse un piso, deciden vivir la vida y viajar", decía el economista. Las tendencias en las nuevas generaciones han cambiado mucho debido a su situación laboral. Los jóvenes prefieren disfrutar y gastar en ocio antes que en comida o vivienda.

España, el país que más gasta en turismo

Los españoles somos uno de los países que más gasta en viajar. A nosotros nos gusta pasar las fechas especiales fuera, ya sea viendo las fallas en Valencia, disfrutando de unos días de sol en Canarias o sintiendo las procesiones de Semana Santa en Sevilla o Zaragoza. Aunque tengamos una amplia oferta de destinos turísticos, la demanda se acrecienta cuando se junta el mercado nacional con las personas que nos visitan del extranjero. Bernardos tiene una conclusión muy clara sobre la situación actual de las vacaciones: "el turismo pasa a ser uno de los gastos principales de la cesta de consumo en España y el mundo".