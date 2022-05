Porque algo sea costumbre no significa necesariamente que esté bien. Y el mejor ejemplo de esto, son las costumbres realizadas en muchos pueblos españoles que conllevan un maltrato animal.

Lo primero serían las corridas de toros pero también otros festejos taurinos como el toro embolado. El primero es un espectáculo que consiste en lidiar varios toros bravos en un recinto cerrado, donde la finalidad es terminar con la matanza del animal. El segundo consiste en hacer correr a toros, llevando en sus cuernos antorchas con fuego, lo cual es perjudicial para ellos y además peligroso para los humanos.

Lo segundo sería la matanza de cerdos y burros, que es extremadamente dolorosa para ellos. Suelen ser procesos largos donde sufren mucho y aparte de no ser nada higiénico y poder provocar enfermedades, es totalmente inhumano. Los burros son maltratados, pegados y lastimados hasta que finalmente queda terriblemente heridos o incluso muertos.

Lo tercero es la decapitación de gansos que es común en la fiesta de algún santo. Implica colgar a un ganso y unas personas tiran de él hasta que su cabeza se desprenda. Recientemente se cambió la ley y ahora el ganso está muerto cuando es colgado, lo que resulta un poco menos cruel, pero sigue siendo una tradición negativa para el animal.

Lo tercero sería tirar una cabra desde torres o un campanario o hasta desde edificios. Esto era común en el festival San Vicente de Mártir, cuando en un pueblo de Zamora se reunían para tirar una cabra desde las alturas, pero fue prohibido en 2000 por su crueldad.

No deberían realizarse

En mi opinión estás costumbres no deberían seguir realizándose. Aunque muchas de ellas se modifiquen o intenten eliminarse, sigue habiendo mucho maltrato animal en pueblos de España. Los animales son seres vivos y pienso que no deberían ser una simple atracción turística o tradicional Y lo más importante de todo, ver sufrir a un animal no debería de ser para nadie y en ningún caso algo divertido de lo que disfrutar.

A estas costumbres no les puedo ver ningún lado positivo. Si lo que se quiere es tener diversiones y festejos en los pueblos, existen muchas más maneras de tenerlos. Sin embargo hay un montón de eventos negativos.

La mayoría son costumbres realizadas desde hace mucho tiempo atrás, pero, como ya hemos dicho antes, no tienen por qué estar bien. Realizarlas nos convierte en maltratadores, hacen sufrir a los animales, les crea miedo y desconfianza hacia nosotros, y además no traen ningún beneficio y veo absurdo que se sigan realizando.

Por todo ello pienso que deberían ser eliminadas. Espero que en un futuro, no muy lejano, España pueda tener en los pueblos otro tipo de disfrute donde no intervenga el maltrato animal.