De pequeña le pusieron una camiseta blanca con unas letras que no sabía leer y le llevaron a una manifestación, no se enteraba de nada pero se lo pasó muy bien. Cuando fue mayor asistió voluntariamente a otras manifestaciones sabiendo donde iba y se lo pasó todavía mejor. Y cuando realmente disfrutó fue en aquella que organizó en el instituto porque un profesor no les dejó exponer sus trabajos en los pasillos y cuando participó como voluntaria en un proyecto de cooperación al desarrollo.

La sociedad necesita personas como tú, sí, sí, no te escondas, gente con ganas de hacer cosas para mejorar el mundo y con buenas ideas para conseguirlo. Aunque no te lo creas hay cosas que se pueden cambiar, por supuesto que tenemos que ser realistas y evaluar nuestras posibilidades para dar el primer paso de un largo camino: ¿Qué quieres cambiar tú? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué vas a necesitar? Y antes de responder estas preguntas deberías pensar qué tipo de compromiso social quieres o has decidido adquirir. Se puede participar en la sociedad desde distintos roles como persona espectadora, organizadora, realizadora, acompañante… ¿Tienes clara tu postura? Efectivamente, este papel no es invariable, vamos que puedes cambiarlo cuando quieras en función del entorno en el que te muevas (amistades, familia, clase, trabajo…) y según el tipo de actividad que se vaya a llevar a cabo. Pero solo tú decidirás si quieres participar en proyectos transformadores del entorno liderados por otras personas o junto a otras personas activas y dispuestas a conseguir algo mejor. Los proyectos que emanan de una necesidad local son los que al final llegan más lejos. Reflexiona sobre una pequeña cosa que puedas hacer para cambiar algo, nada para lo que necesites superpoderes, ni nada por el estilo, algo sencillo que sea factible. Y ahora piensa en que pasaría si no tuvieras la oportunidad ni de imaginarlo. Tenemos derechos y queremos que se cumplan, aquí y en cualquier parte del mundo, la violación de uno solo de ellos es lo que lleva a la movilización humana, pero nunca debemos olvidar que también tenemos unos deberes que, junto a los derechos, nos completan como seres sociales capaces de participar en el cambio positivo que el mundo necesita. O no, en tus manos está. Unas manos que puedes unir a otras para abarcar un sueño más grande. ¿Cuántas cosas se te han ocurrido para participar activamente?