Como ya sabes, la adolescencia es una etapa de cambios a nivel físico, psicológico, emocional y social. Nuestro cuerpo cambia, nos adentramos en una montaña rusa emocional constante y nuestra personalidad atraviesa un proceso de transición que nos lleva a formar nuestra identidad personal.

En este sentido, aprender a conocernos por dentro, poner nombre a lo que nos pasa y gestionarlo, nos ayuda a encontrar un equilibrio. Gestionar emociones va a ser fundamental para hacer amigos y para relacionarnos adecuadamente con los demás.

La competencia socioemocional nos prepara para la vida, nos enseña a gestionar la frustración y nos ayuda a recuperarnos cuando tropezamos, aprendiendo de nuestros errores.

Además, nos acerca a nuestros objetivos viendo la parte positiva de la vida, en definitiva, nos ayuda a ser más felices. Y… ¿qué claves necesito para desarrollar estas habilidades?

Poner nombre a las emociones

Pensar qué emoción estoy experimentando, qué estoy pensando y qué estoy haciendo: ¿qué señales identifico en mi cuerpo?, ¿para qué me están sirviendo?, ¿busco alternativas?

Autoconocimiento

Encontrarnos a nosotros mismos y entendernos: ¿qué me ha hecho elegir esta asignatura?, ¿qué me lleva a sentirme así después de no haber querido ir al cine con mi familia?, ¿elijo el fútbol porque es realmente lo que me gusta a mí, o porque lo eligen todos mis amigos?

Autoconcepto

Nadie es perfecto y debemos aceptarnos tal y como somos. Ser conscientes de nuestras cualidades y de nuestras áreas de mejora nos ayudará a ganar confianza y seguridad en nosotros mismos: ¿qué se me da bien?, ¿en qué soy bueno?, ¿qué me cuesta más?, ¿con qué puedo estar horas y parece que no pasa el tiempo?

Comunicación efectiva

Empatizar cuando estamos con nuestros amigos: escucharles, comprenderles sin criticar sus sentimientos y hacerles ver que estamos para apoyarles.

Cuerpo sano, mente sana

¿Has oído alguna vez que al correr se segregan sustancias en el cerebro que hacen que nos sintamos bien? El deporte libera endorfinas y serotonina que hacer que mejore nuestro estado de ánimo. Además, genera dopamina que nos ayuda a tener mayor motivación, agilidad mental y un aprendizaje más eficiente. ¿Qué deporte eliges tú?

Mindfulness

Crea tu rincón de la calma para aprender a respirar, mirar y sentir. Aprende a estar en el momento presente eligiendo tareas que te ayuden a gestionar emociones sin estrés: ¿pintar?, ¿pasear?, ¿escuchar música?, ¿tocar el piano?... Ver la situación desde lejos, evitando decisiones precipitadas, nos ayudará a encontrar soluciones sin centrarnos exclusivamente en el problema.