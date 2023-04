Un grupo de 25 alumnos y alumnas de 2º y 3º de ESO del Colegio San José de Calasanz de Barbastro (Huesca) partieron ilusionados junto con dos profesoras hacia Irlanda para pasar una semana inmersos en su cultura y por supuesto, dispuestos a practicar inglés ya que tuvieron que desenvolverse en diferentes situaciones que les han hecho sentir más seguros de sí mismos y de su evolución en el aprendizaje de dicha lengua.

Alojados en familias en régimen de pensión completa, todas las mañanas acudieron a clases impartidas por profesores nativos en la escuela Future Learning Language School y por las tardes, acompañados de guías, conocieron los lugares más emblemáticos de la ciudad, como el Natural History Museum, Dublinia and Christ Church, Saint Stephen’s Green Park and Crafton Street, the Castle and Saint Patrick Church, The National Gallery, Temple Bar Street...También se fotografiaron junto a la estatua de Molly Malone y pasearon sobre el río Liffey.

Además, visitaron el pueblo pesquero de Howth donde realizaron un interesante Scavenger Hunt... En definitiva, vivieron momentos inolvidables en Dublín que les han hecho ser conscientes de lo importante que es poder desarrollar sus competencias comunicativas en lengua inglesa para estar preparados y conseguir muchos de los retos que les esperan en el futuro.