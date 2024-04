Los escolares de Zaragoza, tras las huellas de dinosaurios en la provincia

Durante el primer trimestre de este año, el Centro de Interpretación Dinosaurios de Zaragoza de Villanueva de Huerva ha celebrado las I Jornadas divulgativas para los centros escolares zaragozanos de Educación Primaria que visitaron su museo el pasado curso. Además del bonito reencuentro con más de 500 alumnos, se realizó un cuestionario para recordar los conocimientos adquiridos durante la excursión hasta los yacimientos de huellas fósiles y la visita a la exposición museística, que además sirvió de concurso entre todos los niños y niñas.

Los cinco premiados obtuvieron regalos de todo tipo: el peluche de Toki (dinosaurio mascota del museo), libros sobre dinosaurios, entradas para volver con sus familias, etc. Pero hubo regalos para todos, no solo los premiados, pues cada alumno recibió una entrada muy especial: que no caduca nunca y que te permite ser guía de la ruta por un día junto a Jesús, el guía oficial.

Desde el centro recogieron entre los ganadores la opinión y recuerdos sobre su visita a los dinosaurios de Villanueva de Huerva. “Recomendaría a todos los niños que todavía no lo han visitado que vayan. Es fascinante tanto el museo como los yacimientos”, cuenta Alejandro Marín del CEIP Ana Mayayo. Martín Bernardo del CEIP Fernández Vizarra de Monzalbarba asegura que “nos explican cosas muy interesantes”. “Además se van a divertir y aprender”, añade Gonzalo Villalba del CPI Arcosur.

Ganadores del concurso escolar de las I Jornadas divulgativas del CDI Dinosaurios de Zaragoza. / CDI DINOSAURIOS DE ZARAGOZA

Un yacimiento de fósiles e icnitas único en Zaragoza

Villanueva de Huerva es el único lugar de la provincia de Zaragoza donde podemos visitar yacimientos con restos fósiles de dinosaurios. A solo 40 minutos de la capital, el CDI Dinosaurios de Zaragoza pone a disposición de centros escolares todo su potencial didáctico, totalmente personalizado a sus gustos y necesidades. Una forma diferente de aprender y descubrir nuestro patrimonio de forma sencilla, directa y con contenidos cuidadosamente seleccionados para cada grupo y nivel. Una experiencia única para el alumnado que disfrutarán y recordarán siempre esta manera de conocer a los dinosaurios, posiblemente los animales más fascinantes para ellos.

Efectivamente, Noel Aznarez del CEIP Fernández Vizarra destaca que “lo que más me gustó fue ir de excursión con mis compañeros de cole”, y Martín Fabro del CPI Arcosur comenta cuánto sorprende “ver las grandes huellas fósiles de dinosaurios en una misma roca”. “Una de las cosas que más me gustó fue el gran diente de dinosaurio carnívoro del museo”, dice Alejandro.

El pasado curso 2022-2023, en su primer año de vida, visitaron el CDI Dinosaurios de Zaragoza de Villanueva de Huerva más de 50 centros educativos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria con más de 2.600 alumnos, que disfrutaron de una bonita excursión por plena naturaleza que lleva hasta los yacimientos de icnitas o huellas fósiles de los dinosaurios que habitaron Zaragoza hace 135 millones de años y descubriendo que algunos dinosaurios todavía hoy siguen vivos. En su página web y RRSS podéis encontrar más información sobre esta experiencia inolvidable.