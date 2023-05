¡Atención atención! ¿Los jóvenes os planteáis u os habéis planteado en alguna ocasión el objetivo de la búsqueda del crecimiento y bienestar emocional propio? Si compartís esta meta, leed este artículo ya que quiero aportaros un consejo acerca de su importancia y de cómo poder lograrlo.

Estoy segura que habéis escuchado en más de una ocasión: "La unión hace la fuerza". "La unidad hace que seamos". "Para educar a un niño hace falta la tribu entera" (por el gran filósofo y escritor José Antonio Marina). "Yo soy porque nosotros somos, y dado que somos, entonces yo soy". "El bien común es el bien propio”. "I am because we are" (filosofía Ubuntu).

He aquí eslóganes o mantras presentes en nuestro día a día y que todos, en algún momento, hemos necesitado repetir para reforzar nuestro estado emocional. ¿Os parece que el sentimiento que podemos experimentar tras un resultado alcanzado por un logro individual es el mismo que el que se alcanza habiendo constituido un equipo? La pertenencia a un colectivo potencia nuestra valía personal y profesional sanando y cuidando, en muchas de las ocasiones, nuestro estado emocional.

Desde la infancia a la adolescencia

Según mi trayectoria de vida y profesional, he podido observar y comprobar que desde el inicio de nuestra andadura escolar, ya en la etapa de Educación Infantil, los niños y las niñas ya van conociendo cuan positivo les resulta formar parte de un equipo y esto se va intensificando cuando se avanza en las etapas superiores. Los adolescentes, en su desarrollo evolutivo, sienten que la pertenencia a un grupo de iguales es lo que mayor recompensa les produce. Compartir ideas, pensamientos, planes y aficiones adquieren otro matiz si se toman y realizan conjuntamente.

Y os estaréis preguntando: Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y, ¿tenemos que lograrlo solos? La respuesta es un rotundo "no". No estáis solos porque tanto vuestras familias como los profesionales de la Educación y la Orientación tenemos que comprometernos para guiaros y aconsejaros en formar y crear una unión y un vínculo fuerte, a través de un único camino a mi modo de entender: el asociacionismo.

Según mi opinión, como profesionales de los centros educativos, tenemos que aprovechar vuestra motivación y empuje vital y ayudaros a:

Adquirir y usar habilidades sociales como ciudadanos del mundo que sois para potenciar y reforzar las competencias intra e interpersonal.

como ciudadanos del mundo que sois para potenciar y reforzar las competencias intra e interpersonal. Entrenar y fortalecer la capacidad de pensamiento crítico innato. Que seáis capaces de tener un juicio de valor y crear una exposición y defensa propia.

Seña de identidad

El asociacionismo proporciona una seña de identidad, de pertenencia, de visibilidad, una red emocional de unión que no se podría obtener por cuenta única. Nos sentimos incompletos emocionalmente si apostamos por la individualidad.

Ya lo promulga Ubuntu, recordando la regla ética universal surgida en Sudáfrica y que opino que todos deberíamos de tener en cuenta y practicar: El desarrollo personal que un joven puede alcanzar estando asociado es exponencialmente mayor ya que una propuesta defendida y que es compartida por sus afines, compone un cóctel de valores altamente positivos.

La colaboración, la cooperación, el apoyo, la escucha activa, el debate, la exposición de ideas, la toma de decisiones, el consenso, la resiliencia, nutren al joven de forma única y refuerza emocionalmente al grupo completo.

Es por ello que, recordando el inicio de este artículo, se podría concluir con mis afirmaciones personales: Es importante hacer crecer a la juventud con el asociacionismo. Es necesario que los profesionales de la Educación y la Orientación guiemos en el inicio. Es fundamental para el desarrollo personal que los adolescentes y los jóvenes refuercen su bienestar emocional junto a su "familia de asociación" para crecer en sociedad.