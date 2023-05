EL PERIÓDICO DE ARAGÓN acoge el último debate de la campaña electoral. El encuentro se ha celebrado entre todos los candidatos a las elecciones autonómicas, con la ausencia del candidato del PSOE y presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán.

La despoblación ha copado el comienzo de un debate, en busca de soluciones a un problema que sigue lastrando el desarrollo de los pueblos. "Tenemos las peores carreteras y los peores sueldos para los profesores, no va a haber solución si no atacamos la base y evitamos que la gente no quiera venir a los pueblos", ha señalado el candidato de Vox, Alejandro Nolasco. Un mensaje que ha confrontado con el candidato de IU, Álvaro Sanz, que ha criticado "la colaboración público privada que solo ha llenado el territorio de polígonos vacíos a pie de carretera, no estamos escuchando a la gente del territorio, que es la que sabe gestionar de verdad esos recursos". Chunta Aragonesista y Aragón Existe, representados por José Luis Soro y Tomás Guitarte, respectivamente, han insistido en la necesidad de "actuación" frente a la "teorización e informes".

Más duro ha sido el mensaje del candidato del PAR, Alberto Izquierdo, que ha instado a sus compañeros de tertulia "a vivir en un pueblo una temporada para saber lo que supone vivir allí". Un comentario que ha ido con inquina hacia Nolasco, de Vox, al que ha pedido que Abascal, líder nacional de la formación, "se pase un tiempo en algún municipio de Teruel". Carlos Ortas, de Ciudadanos, ha señalado "la falta de vivienda" que existe en esas zonas de Aragón, así como ha propuesto "tarifas súper reducidas" para aquellas personas que quieran emprender en el mundo rural.

Pirineo, unión de estaciones y energías renovables

Uno de los territorios que más despoblación sufre es el Pirineo aragonés, que ha protagonizado el segundo bloque de debate, acompañado de la polémica de la unión de estaciones y el futuro de las renovables, que hoy condicionan el futuro de la comunidad.

Cruce de argumentos y ataques entre el líder popular, Jorge Azcón, y los representantes más a la izquierda del actual Ejecutivo, José Luis Soro y Maru Díaz. Tanto CHA como Podemos han defendido su posición "contraria desde el primer momento" a la unión de estaciones, mientras que el popular ha criticado su presencia en el Gobierno, pese a ser contrarios. "El desastre de Canal Roya lo ha parado la gente, pero nosotros nos hemos desgañitado desde el primer momento para parar la unión de estaciones", ha asegurado Sanz, de IU, mientras que Izquierdo ha mantenido que el PAR "sigue a favor de la unión de estaciones, pero escuchando al territorio; aunque todo este problema es por la berrea política de la campaña, por lo que han salido todos corriendo". Una posición muy similar a la de Ciudadanos, que ha defendido la unión de estaciones pero ha criticado la caída de los fondos europeos, pero que el territorio necesita "proyectos que sean realmente sostenibles, pero siendo ambiciosos".

Ortas también ha defendido una "construcción ordenada de las energías renovables en el territorio", siendo este tema uno de los que más ha hecho elevar el tono a los candidatos. "Hay pliegos inmorales, hechos a medida para ciertas empresas", ha señalado Nolasco, de Vox, mientras que Azcón, del PP, ha recordado las recientes informaciones sobre las consultorías que intervienen en la implantación del modelo en la tierra: "El PP va a pedir una comisión de investigación ante estas informaciones y ante las presiones que sufren los funcionarios que aprueban estos textos".

"Los únicos que hemos alegado contra centenares de parques hemos sido nosotros", ha mantenido Guitarte, de Teruel Existe, mientras que Sanz, de Izquierda Unida, ha exigido a los responsables del Ejecutivo "un mejor control de los presupuestos, porque desde dentro se puede decidir a qué se destina el dinero y qué impacto tiene en el territorio".

Una ausencia comentada desde el inicio de la jornada, con el candidato del Partido Popular, Jorge Azcón, atacando al Partido Socialista por la ausencia de su líder en la comunidad: "Es un insulto a los votantes del PSOE y a todos los votantes que el 28M van a acercarse a las urnas, esta acción tiene que ver con la actitud con la que Lambán acaba su mandato". En la misma línea, Alberto Izquierdo, candidato del PAR, ha considerado "fea" la ausencia del candidato socialista, pero también ha criticado el primer minuto de Azcón en el debate de la televisión autonómica: "Fue igual de feo lo que dijiste sobre que todos sobrábamos. Todos tenemos derechos a participar y todos debemos tener el respeto que merecemos. Solo gobernáis para los vuestros, los demás os damos igual".