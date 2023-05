Para acabar con estos esterotipos, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp) ha lanzado una serie de vídeos realizados por la artista visual Yolanda Domínguez con el objetivo de impulsar el papel político de las mujeres.

«Es poderoso dar a conocer por qué no sale de nosotras, de una manera natural, dar este paso», cuenta Yolanda Domínguez, que se documentó ampliamente para poder hacer esta acción, compuesta por cinco vídeos diferentes: «Están basados en testimonios reales de mujeres, porque es un problema general que tenemos, independientemente del cargo al que se aspire».

La artista visual ha utilizado esta actuación como un sistema de reflexión y pensamiento, del que ha podido sacar valiosas conclusiones para entender mejor cómo funcionan los altos mandos de la política. «El poder siempre ha sido masculino y para que las mujeres sean aceptadas en ese tipo de tareas parece que siempre han tenido que asumir roles de hombres», considera Domínguez, que considera que en estos espacios «todo es más hostil para las mujeres».

«Creo que todavía no está tan bien visto que la mujer tenga voz propia en la vida pública, sea en política, en los medios de comunicación o en las redes sociales», opina la realizadora de los cortos, que lamenta como muchas otras artistas, periodistas o divulgadoras son atacadas por «su aspecto físico o por temas personales». Hechos que, sobre todo en el caso de la presencia, no suelen ser tan utilizados para herir la imagen de los varones.

Todo lo estudiado para aportar una visión realista en sus piezas audiovisuales le ha servido para poder analizar mejor el panorama político actual. «Díaz Ayuso repite ese patrón masculino, por eso se le permite hacer y decir todo lo que hace», asegura Domínguez, que ve en la presidenta de la Comunidad de Madrid un reflejo de Margaret Thatcher. No solo en la derecha se aprecian estos rasgos: «Por ejemplo, en la entrevista de Yolanda Díaz con Jordi Évole: no se parece en nada a la que le ha hecho a otros políticos, desde el lugar elegido hasta las preguntas. Se tiene la sensación de que la infantiliza por el hecho de ser mujer».

«En España estamos preparados para tener una presidenta del Gobierno, aunque debe saber que se va a enfrentar a todos esos ataques personales», termina Domínguez.

«Es una apuesta decidida por la igualdad y por el papel de la mujer en el mundo rural», resume Martín Nicolás, secretario general de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp). El propio Nicolás se muestra orgulloso de que la asociación que él dirige es «la única de España, junto al País Vasco, que tiene una escuela que impulsa las capacidades de las mujeres en la política, potencian su presencia».

La relevancia de que los representantes públicos sean mujeres radica se recoge también en la ley electoral, que obliga a que al menos el 40% de los representantes lo sean. Sin embargo, como cita Nicolás, esta acción se centra en los grandes municipios, lo que hace que en Aragón sean muy pocas las localidades obligadas a realizar las famosas «listas cremallera»: «Obliga solo a municipios de más de 3.000 vecinos, por lo que en Aragón solo afecta a poco más de una veintena de las 731 localidades que conforman la comunidad».

Nicolás se muestra satisfecho con la campaña, de la que opina que «ha llamado bastante la atención y ha conseguido mostrar el objetivo de la necesidad de que las mujeres gobiernen tal y como son». Una intención, la de evitar la masculinización de las políticas, que se puede conseguir «sin que imiten y puedan hacer las cosas a su manera, afrontando las situaciones tal y como las ven ellas».

Las buenas reacciones a la campaña en redes sociales han conseguido mostrar los problemas de esta transformación social, «que cuesta más en el mundo rural por las tradiciones y el miedo al que dirán». Sin embargo, desde hace tiempo los pequeños pueblos asumen el reto de que sus representantes sean mujeres, un síntoma de que «la sociedad es la que demanda estos cambios y por eso quiere a mujeres en cargos importantes, tanto en el mundo político como en la sociedad civil».

«Queremos que las mujeres no se sientan impostoras, que no piensen que esos cargos no les corresponden y, sobre todo, que no se sientan juzgadas por el resto de la sociedad», certifica el secretario general de la Famcp, que marca su propia previsión para las próximas elecciones: «Habrá más mujeres que nunca en cargos importantes a partir del 28 de mayo».