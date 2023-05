A escasas horas del cierre de la campaña electoral y a horas también de acudir a las urnas en Aragón, Tomás Guitarte, el líder de la coalición Teruel-Aragón Existe, ha enviado una carta abierta a Javier Lambán y Jorge Azcón en la que critica su política con la energía y las renovables o su gestión con respecto a la despoblación.

Pero sobre todo quiere que sirva como último alegato para erigirse como la bandera de la España Vaciada y para terminar de captar el voto necesario de cara a traducir en votos reales lo que dicen las encuestas: que serán decisivos para formar gobierno. La llave de los pactos del Pignatelli.

Por último, y no menos importante, ha vuelto a reiterar en dicha carta que, salga lo que salga en las urnas, "no seremos comparsa de ningún partido ni gobierno para que nada cambie en los problemas que denunciamos y queremos corregir", y que tampoco, bajo ningún concepto, va a pactar con Vox.

La carta íntegra

"En la presente campaña autonómica y municipal, el señor Lambán prioriza lanzar mensajes en clave nacional desde Zaragoza y seguir haciendo promesas vacías en Teruel. Se diría que se acerca a la estrategia de Ayuso si no en las formas, sí en el contenido. Los candidatos del PP le siguen la estela. No les importa polarizar la política y reducir el trabajo parlamentario a la confrontación de los dos bloques para evitar el debate sobre los errores de gobierno y oposición. Cuando es precisamente esa política de bloques la que impide acuerdos estables y ha venido ignorando y postergando las medidas para revertir la despoblación y reducir la brecha territorial en Aragón.

Por eso urge que los señores Lambán y Azcón respondan a algunas cuestiones para conocer sus intenciones reales en la próxima legislatura. ¿Va a seguir el señor Lambán (como ha hecho junto al señor Aliaga) aplicando y amenazando con la expropiación forzosa para colocar los aerogeneradores de empresas privadas? ¿Por qué no ha actualizado el Plan Energético de Aragón caducado en 2020? ¿Por qué no ha aplicado la ley de ordenación del territorio de Aragón? ¿Por qué el Gobierno de Aragón ha impulsado un despliegue de renovables a la carta de grandes grupos financieros? ¿Por qué no se ha hecho una evaluación ambiental estratégica de este despliegue como era preceptivo? ¿Por qué el decreto aprobado de urgencia, en precampaña, insiste en no democratizar el acceso y la producción de energía que es la piedra angular de la transición energética para que todos los aragoneses podamos beneficiarnos?

También algunos alcaldes del PP reiteran con contundencia su apoyo a este tipo de despliegue de renovables, por lo tanto ¿cuál es la política de renovables que el Partido Popular aplicaría si llega al Gobierno de Aragón? ¿Qué política de transición energética ha defendido el PP en las Cortes de Aragón? ¿Qué exigencias y control ha ejercido sobre la política de renovables de Lambán? ¿En la próxima legislatura defenderá esa transición energética en favor de las grandes eléctricas que el PP ha llevado al Congreso de los Diputados?

Por el contrario, ¿están dispuestos PSOE y PP a aplicar urgente y fehacientemente la política de transición energética que fortalece el papel de la ciudadanía con la figura del “prosumidor” (productor + consumidor)? Nosotros expresamos con claridad nuestro compromiso. Aragón Existe - Teruel Existe aplicará la transposición completa de las directivas europeas que impulsan el autoconsumo, las comunidades ciudadanas de energía y las comunidades de energías renovables y promoverá el papel de los ayuntamientos en la transición energética, que han bloqueado. Es decir, frenará y cambiará el modelo despliegue de renovables extractivista por uno basado en la democratización en acceso y producción de la energía para todos.

La transición energética en Alemania o en Europa no es un mero cambio tecnológico, sino un cambio social de calado que pone en manos de la ciudadanía el acceso a la producción y consumo de energía. Esta política de transformación es la que ha ignorado el PP en la oposición y la que el Gobierno de Aragón no ha querido aplicar.

Del mismo modo es imprescindible clarificar las posiciones sobre el equilibrio territorial y la necesidad de revertir la despoblación para lograr la cohesión territorial frente al Aragón vaciado, aplicando diferentes medidas, entre ellas las ayudas al funcionamiento de las empresas en su rango más alto. Y del mismo modo reconocer y fortalecer el papel de la mujer rural, garantizando la libertad, la seguridad, las oportunidades y los derechos de las mujeres.

Estas políticas exigen pactos estables de largo alcance y en modo alguno replicar las estrategias de la confrontación para crear bloques a modo del turnismo del siglo XIX. La formación del Gobierno de Aragón es una cuestión de las Cortes, en aras de la voluntad de la ciudadanía aragonesa y en base a acuerdos programáticos concretos, claros y definidos. Acuerdos programáticos que deben dejar de ser mera cosmética, como el de la presente legislatura. Acuerdos que deben contemplar junto a las cuestiones señaladas el compromiso para una sanidad pública de calidad que internalice el transporte sanitario urgente y lo garantice 24 horas al día los 365 días del año.

No seremos comparsa de ningún partido ni Gobierno para que nada cambie en los problemas que denunciamos y queremos corregir. Queremos lograr un apoyo suficiente para influir en las decisiones de gobierno, para poder exigir estos proyectos de cambio y transformación. Reiteramos que no participaremos en un gobierno con Vox ni con apoyos externos de Vox, organización que ha anunciado que pretende desmantelar el estado de las autonomías y el estatuto de Aragón, y que no comparte nuestra visión sobre los valores democráticos y los objetivos de igualdad"