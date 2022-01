La concejala municipal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza, Patricia Cavero, ha anunciado que este viernes el Gobierno de la ciudad, PP-Ciudadanos, aprobará la consignación económica de 72.000 euros y la ocupación del solar de la Diputación de Zaragoza (DPZ) en la cale Hayedo que permita unir la Ciudad Escolar Pignatelli y La Floresta.

Patricia Cavero ha explicado que esta cuantía que pagará a la DPZ es el justiprecio que ha decidido el pasado mes de diciembre el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa al que el consistorio acudió después que la DPZ exigiera por esos terrenos 962.311,38 euros.

Además, la DPZ se negó a ceder los terrenos de forma anticipada mientras se resolvía el contencioso; algo que hubiera permitido ejecutar la obra, ya que el proyecto está finalizado y el área de Infraestructuras cuenta con partida presupuestaria.

En su resolución, el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa señala que el precio de los 365 metros cuadrados es todavía inferior --67.953,25 euros-- pero fija la expropiación en el importe ofrecido por el consistorio.

En rueda de prensa, Patricia la consejera municipal ha explicado que esta obra permitirá conectar de forma peatonal la Ciudad Escolar Pignatelli y La Floresta, cubrir la acequia y mejorar la vida de los vecinos para evitar que tengan que hacer un rodeo y dar vueltas para acudir al centro de salud. "Es una obra muy demanda y tiene consenso de todos los grupos municipales", ha subrayado.

Ha recordado que hay proyecto y presupuesto y casi todos los terrenos solo falta esta pequeña porción de 365 metros cuadrados propiedad de la DPZ por el que llegó a pedir un millón de euros.

Años de retraso

"Llevamos más de un año intentando negociar con la DPZ para que lo ceda anticipadamente para ejecutar la obra, disfrutarla los vecinos y mientras seguir negociando". Cavero ha aseverado que el Ayuntamiento se ha trabajado con "lealtad" y se han atenido a lo que ha pedido el presidente de la DPZ, José Antonio Sánchez Quero, pero les han ido rechazando las propuestas hasta la notificación del jurado de expropiación forzosa, que Sánchez Quero ha recurrido.

Patricia Cavero ha relatado que el pasado 21 de enero la DPZ tenía que firmar el acta de ocupación y proceder al pago, pero no se presentó en el Ayuntamiento y "a cambio presentan el recurso ante el jurado en el que exigen paralizar la expropiación y rebaja la cantidad de un millón de euros a 93.000 euros, una rebaja que ha tildado de "sorprendente".

"No entendemos el motivo de dilatar sine die para que el ayuntamiento acometa una obra demanda por los vecinos". Ha criticado que la DPZ "ha puesto palos en las ruedas, ha abandonado a los vecinos y pretende retrasar esta obra". No obstante ha asegurado: "Volveremos a salvar las trabas". Ha instado a que el presidente de la DPZ ofrezca argumentos solventes y ha señalado que esta obra solo se puede ejecutar en noviembre cuando se corta el agua de la acequia.

"Tenemos todo y solo falta ocupar el terreno Nos ampara la ley de expropiación forzosa y no aceptaremos más dilación". Cavero ha recalcado que el expediente pasará a contratación para iniciar los trámites de la licitación de la obra y también se procederá la ocupación. "Irá en paralelo el proceso judicial administrativo".

La opinión de los vecinos

El presidente de la Asociación de Vecinos de La Floresta, Constancio Navarro, ha comentado que es un callejón peatonal al lado de la acequia en el que hay dos zonas separadas más de 1 kilómetro y la finalidad es que se puedan comunicar en unos 300 metros. Siempre ha habido consenso pero ha criticado "la rigidez y tozudez de DPZ y la figura de su presidente, que no ha querido ceder sin dar razones para facilitar este proyecto que podría estar acabado".

Las instituciones están para trabajar por los ciudadanos y no en contra, ha enfatizado, pero desde la DPZ "se impide ejecutar la obra y sin motivos porque no hay argumentación. Es una situación ridícula que no podemos entender".

El presidente de la Asociación de Vecinos Hispanidad, Antonio Lascorz, ha comparado la situación al indicar gráficamente que es como si desde el Mercado Central para ir a la Magdalena se tuviera que ir al paseo de la Independencia y volver a bajar. Son 300 metros lineales de camino de tierra con superficie de unos 300 metros cuadrados sin valor agrícola ni de ningún tipo y por el que la DPZ pedía un millón de euros que un "escándalo" porque ni por los terrenos de la estación ferroviaria piden tanto.

Lazcorz ha comentado que existe indignación entre los vecinos y por eso se reitera a la DPZ la petición de la ocupación anticipada por el Ayuntamiento de Zaragoza para poder ejecutar la obra.

Por último, ha confiado en que la iniciativa que se defenderá en el pleno al respecto salga adelante y ha pedido a la DPZ que estas decisiones "arbitrarias y antisociales no vuelvan a producirse y que esta obra llegue a buen puerto".