El presidente andaluz y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha puesto el objetivo en acercarse a los 50 diputados y sumar más que toda la izquierda para poder gobernar en solitario, ha añadido que no quiere "coaliciones de "líos" y ha avisado: "A mí nadie en Madrid me va a decir ni con quién pacto, nadie, ni con quién no pacto".

Moreno ha admitido en un desayuno informativo que la mayoría absoluta es un sueño imposible por el fraccionamiento de la política, por lo que "todo lo que sea acercarse a 50 diputados y estar por encima del resto de toda la izquierda junta" posibilita el que pueda gobernar en solitario. Moreno entiende que Vox ya esté advirtiendo de que sus votos no serían gratis, porque quiere ser "determinante", pero ha criticado que sea en Madrid donde digan "si pueden pactar o no" y ha defendido que la única formación con autonomía será la suya, ante lo que ha ironizado: "Curioso, quién me lo iba a decir en los últimos años". El PP detecta un trasvase de votos del PSOE y renuncia al elector duro de Vox El candidato popular no se cree a Por Andalucía cuando hablan de una posible abstención para que gobierne él sin Vox y liga esas palabras a la "fuga de votos" de gente de izquierdas que "han llegado a la conclusión de que sólo hay una opción" con él de presidente, "puede ser sólo o acompañado, y algunos me añaden que mal acompañado", por lo que pretenden "prestarle" su voto el próximo 19 de junio. Moreno ha vuelto a decir que su deseo no es repetir elecciones pero ha asegurado que él no se prestará a "componendas" para gobernar y tiene unos límites en el Estatuto de Autonomía de los que "nadie puede salirse". Ha insistido en apelar al votante socialista desencantado con las políticas de Pedro Sánchez y a todos los votantes "serenos, tolerantes, abiertos, plurales, diversos", a esa mayoría "que no chilla, esa mayoría no radical" que confían en "ese gran carril de centro". Compromiso para no pactar con Vox El candidato a la Junta del PSOE-A, Juan Espadas, ha emplazado este martes a Juanma Moreno a firmar ante notario un veto conjunto a Vox para evitar que entre en el próximo gobierno de la Junta y "cambiar" el escenario político en relación a la investidura. A falta de tres días para el inicio de la campaña de las elecciones andaluzas del 19-J, Espadas ha lanzado este órdago a Moreno para poner un cordón sanitario a Vox, aunque también le ha pedido que abandone el "camino de los pactos ocultos" con la ultraderecha y de la confrontación. Este camino - ha esgrimido- no va a conducir al PP ni a la sociedad andaluza y española a "ningún sitio bueno", y se ha mostrado convencido de que España necesita dos partidos de Estado (por PP y PSOE) "serios, con altura de miras, capaces de llegar a grandes acuerdos y luego que los ciudadanos decidan" en la urnas. Durante su participación en el desayuno informativo del 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', el dirigente socialista no ha dudado en señalar que se equivocan y que acertarán los andaluces el 19-J, tal y como -según él - ocurrió en el 2018 cuando auguraron un triunfo holgado de Susana Díaz, y cree que la derecha le quiere construir un relato a su partido para que apoye a Moreno en la investidura. "Como pienso que voy a ganar yo, ¿sería Moreno capaz de abstenerse o apoyar la lista más votada del PSOE-A?. En 2018 no lo hizo y pactó con Cs, ya tiene antecedentes", ha argumentado. Espadas considera que son el PP y Moreno los que trabajan con la "puerta abierta" a pactar con Vox en Andalucía tal y como ha hecho en Castilla y León "sin ningún problema" y con el objetivo de "cargase" a Pedro Sánchez y de acceder al Gobierno de España. De ello, ha deducido que Andalucía es como un "conejillo de indias en un laboratorio" para el PP y Vox, por lo que ha criticado la "torpeza" del líder nacional del PP, Alberto Nuñez Feijóo, por "dejar hacer" a los presidentes de Castilla y León y Andalucía "lo que quieran". "No podemos fiarnos de Moreno, alguien que no te dice a la cara lo que va a hacer con Vox" tras las elecciones, ha indicado. Para salir de dudas, Espadas ha emplazado a Moreno a acudir juntos a la notaría que quiera para firmar que "con la ultraderecha ni agua y así cambiar el escenario político", aunque a continuación ha acotado: "No lo va a hacer y seguirá engañando a los electores".