Alberto Núñez Feijóo ha elegido a Marta Rivera de la Cruz (Lugo, 53 años) como su número dos por la lista de Madrid. El líder del PP ha escogido como tándem a una política recién salida del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, donde ha sido consejera de Cultura, Turismo y Deporte.

La periodista y escritora es gallega, como su nuevo jefe directo, y entró en política de la mano de Ciudadanos en 2015. Fue diputada en el Congreso entre 2015 y 2019, año en que dio el salto a la Comunidad de Madrid por petición expresa de Albert Rivera, con el que sigue manteniendo una profunda amistad.

Allí, el partido naranja la colocó de consejera en el Ejecutivo de coalición PP-Cs a pesar de su mala relación con Ignacio Aguado y Rivera de la Cruz empezó a despachar con Ayuso. La relación profesional y personal entre ellas dos se afianzó rápidamente (especialmente por la lealtad que la escritora le demostró, enfrentándose incluso a su propio partido tras la moción de censura en Murcia) y la dirigente madrileña no dudó en mantenerla cuando echó a Ciudadanos de su Gobierno y convocó elecciones anticipadas. En realidad, fue la única consejera naranja a la que no cesó y después renovó.

La escritora rompió el carnet naranja y dijo 'sí' a Ayuso, aunque sin afiliarse al PP. Es independiente, algo que la dirección del PP ha destacado cuando ha dado a conocer que será la número dos de Feijóo.

La anécdota con Ayuso

La llamada del dirigente de los populares a Rivera de la Cruz le ha llegado en mitad del Consejo de Gobierno de Ayuso. La presidenta ha tenido que avisar a su consejera de que mirara el teléfono, porque le estaba entrando una llamada y no se estaba dando cuenta. "Mira el móvil", le ha dicho.

Rivera de la Cruz se ha salido de la sala para hablar. Era Feijóo, que le ha lanzado su proposición. Ella ha pedido unos minutos para pensárselo. Ha vuelto en 'shock' a la reunión. Poco después ha sido Ayuso la que ha llamado al líder del PP con ella al lado y Rivera de la Cruz ha dado el 'sí'.

El Congreso, hemiciclo preferido

Ella siempre ha dicho que le molestó dejar el Congreso, cuando Rivera la mandó a la Comunidad. Así que ahora va a volver al hemiciclo en el que se estrenó como política y en el que disfrutó de los debates y los trabajos legislativos de su área. Lo hace por la puerta grande, de tándem con el líder que la mayoría de las encuestas dan como futuro presidente del Gobierno.

Estas últimas semanas no han sido fáciles para ella, porque no entendió que Ayuso no la metiera en sus listas autonómicas. Concurrió a las municipales acompañando a José Luis Martínez Almeida (PP), alcalde de Madrid y que ha revalidado el cargo con mayoría absoluta. El mensaje que le llegó de las alturas para mitigar su malestar es que el primer edil necesitaba reforzar el área de Cultura, hasta ahora en manos de Andrea Levy.

Borja Sémper, vicesecretario de Cultura, celebra la elección de Feijóo. “Es una mujer con experiencia, centrista y escritora”, afirma. Por su parte, fuentes del Gobierno madrileño destacan la "solvencia" demostrada estos años en la consejería y su independencia, "lejos de sectarismos".