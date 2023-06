Unidas por Extremadura ofrece un acuerdo de gobierno a Guillermo Fernández Vara para apoyar su investidura. Así lo ha comunicado este jueves la líder de la formación en la región, Irene de Miguel, aunque no ha concretado si ese acuerdo conllevaría también entrar en el Consejo de Gobierno. “Los sillones no son ahora un prioridad”, ha advertido. Según ha explicado la intención es lograr un “gobierno de progreso”, “que garantice mayores derechos a los ciudadanos de Extremadura, la sostenibilidad de nuestros servicios públicos, el refuerzo nuestro estado de bienestar, mayores derechos y una fiscalidad más justa”. Le enviarán la propuesta esta mismo jueves y espera reunirse con el secretario general de los socialistas en la región “en los próximos días”.

Cabe recordar que ambas formaciones (PSOE y Unidas por Extremadura) no cuentan con la mayoría suficiente para poder gobernar: los 28 diputados de los socialistas unidos a los cuatro de Unidas suman 32, a un escaño de esa mayoría absoluta necesaria para poder gobernar. De esta forma, para que Vara pueda ser investido necesitaría al menos la abstención del PP o de Vox. No obstante, De Miguel está convencida de que la izquierda no tendrá problemas en llegar a un acuerdo: “No tengo la menor duda de que si el verdadero objetivo es Extremadura y son los extremeños las izquierdas sabremos ponernos de acuerdo mucho antes de lo que lo va a hacer la derecha”, ha añadido.

Según ha indicado y recoge Europa Press muchas de la medidas propuestas coinciden con el programa del PSOE, por lo que no son "nada estrambóticas". Así, entre las mismas se encuentran, la creación de una empresa pública de energía, reforzar la sanidad, reducir la ratios en la educación o la gratuidad en los comedores escolares también en Secundaria. Además de apostar por un transporte que conecte pueblos y comarcas, trabajar en políticas a favor de la corresponsabilidad y la conciliación de las familias o la puesta en marcha de incentivos para promover el teletrabajo, tanto en la administración como en las empresas privadas. "Son todo medidas que consideramos que avanzan hacia una Extremadura mucho más progresista, con más derechos para todos y todas, con empleos de calidad, con servicios públicos que garanticen el servicio en nuestras zonas rurales y creemos que es plenamente asumible por el Partido Socialista y nuestra mano tendida está", ha remarcado.

De Miguel ha defendido la necesidad de llegar a un acuerdo cuanto antes para que haya un gobierno lo más estable posible, ya que la región no puede estar paralizada durante seis meses cuando está "a punto de perder 400 millones de euros de fondos europeos".

De momento el documento no ha llegado al PSOE. Si lo hiciera durante el día de hoy, los socialistas lo valorarán mañana viernes en el comité regional del partido, que se celebrará por la tarde.

El "peor escenario": un Gobierno PP-Vox

El "peor escenario" para ella, más que repetir elecciones, que lo ve posible, sería un gobierno fruto de un acuerdo entre la derecha y la extrema derecha y ver al líder regional de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, al frente de alguna consejería o como vicepresidente marcando las políticas de Extremadura, lo que le "aterra" a la vista de lo que está haciendo Vox en otras comunidades autónomas, recoge la agencia Efe.

De Miguel, además, ha considerado que Fernández Vara tiene que hacer una "profunda reflexión", ya que los peores resultados electorales de la historia del PSOE en la región han sido como consecuencia, según la diputada de Unidas, de las políticas "conservadoras" que ha llevado a cabo, a excepción de las que marcaba el Gobierno de coalición nacional.

También se ha referido a las declaraciones de la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, sobre violencia machista, inmigración y LGBTI, al término de la sesión constitutiva del martes en la Asamblea. A su juicio, "muestra mucho cinismo y lo único que pretende es blanquear al Partido Popular de cara al 23J porque les interesa después de los acuerdos que han llegado en Valencia y en Baleares con Vox".

En este sentido, ha recordado que tienen en sus filas a "franquistas reconocidos" como el alcalde de Guadiana (Badajoz), Antonio Pozo, que procede de Vox, y el pacto que ha firmado recientemente el PP con la formación de Santiago Abascal en Navalmoral de la Mata (Cáceres). Y ha recordado además que Guardiola había propuesto a Vox la puesta en marcha del pin parental, lo que supone, a su juicio, "tirar a la basura los valores de inclusión, de igualdad y de diversidad".