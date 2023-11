El PP sacó este domingo a la calle a centenares de miles de personas en toda España para protestar contra la amnistía del 'procés'. Los conservadores aseguraron que movilizaron a "más de dos millones" de ciudadanos en total, una cifra que las delegaciones del Gobierno no secundaron ya que recortaron por mucho los datos del PP en cada territorio. En Madrid, el cálculo difirió entre el "cerca de un millón de personas" del PP y las 80.000 que cifró el Ejecutivo central.

El jefe de los populares, Alberto Núñez Feijóo, cerró la jornada del domingo satisfecho del éxito de la convocatoria y de que las protestas se hubieran desarrollado cívicamente. El amplio seguimiento que se vio en las calles de Madrid, desde Cibeles hasta bien entrada la calle Arenal, no tuvo parangón en otras comunidades como Cataluña, Galicia, País Vasco, Islas Baleares o Canarias. El PP sí sacó pecho de València (50.000 personas, aseguró), Málaga (52.000) y Santander (20.000).

El político gallego se sumó al acto de la Puerta del Sol, en la capital, y allí se revolvió contra las "cesiones" de Pedro Sánchez al independentismo catalán y pidió la dimisión del presidente en funciones. "Va a cambiar leyes a la carta de los que delinquen, va a abrir la puerta a los referéndums de secesión, ha pactado privilegios para unos pocos a cambio de perjuicios para todos. Quien firma esto no tendría que presentar su candidatura, sino su dimisión", reclamó.

"Sánchez, a prisión"

El jefe de los conservadores fue el último en tomar la palabra en la tribuna colocada en mitad de la plaza para cerrar el acto, convocado por el PP y apoyado por Vox. El público lo rodeaba con centenares de banderas españolas y europeas. "Puigdemont, a prisión" y "Sánchez, traidor", repetían los manifestantes. En un par de ocasiones, cuando corearon insultos contra el líder del PSOE ("Sánchez, hijo de puta"), Feijóo alzó más el volumen para intentar imponerse, aunque no les desautorizó. Tampoco lo había hecho minutos antes Ayuso en ese mismo atril cuando los manifestantes habían pedido "prisión" para el líder del PSOE.

El perdón judicial del 'procés' pone en un aprieto al PP en su pugna con Vox, que nació y creció a la vez que el independentismo conquistó la Generalitat. El posible regreso de Carles Puigdemont en los próximos meses devuelve el foco a la formación de ultraderecha después de la caída en las urnas y la crisis interna por la salida de Macarena Olona e Iván Espinosa de los Monteros.

Ausencia de vandalismo

Feijóo había pedido el lunes a su partido organizar concentraciones en las 52 capitales de provincia de España para canalizar el "malestar" que considera que la amnistía ha provocado en la sociedad y que, según los populares, va a provocar una "división" preocupante. Fuentes de la dirección destacaron la ausencia de vandalismo. La preocupación en Génova se disparó cuando, el viernes, Vox animó a sus simpatizantes a sumarse. El partido de Abascal había convocado durante la semana frente a las sedes del PSOE y varias noches, en la calle de Ferraz de Madrid, la policía tuvo que cargar contra vándalos.

En su discurso, Feijóo aseguró que el PP va a encontrarse "dificultades" y que "los próximos meses serán aciagos" para España. "Si en circunstancias más difíciles hemos demostrado ser capaces de ponernos de acuerdo, ahora también lo vamos a demostrar", afirmó. "No nos callaremos hasta hablar en unas elecciones. (...) ¿Por qué le tienen miedo a las urnas?", preguntó.

"Devolver golpe por golpe"

Feijóo entró a la plaza, entre aplausos y la habitual música mitinera, acompañado de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, y el expresidente José María Aznar.

Almeida tuvo palabras de recuerdo para las fuerzas de seguridad que "se partieron la cara" para frenar el referéndum del 1-O de 2017 y también hizo referencia al discurso de Felipe VI del 3 de octubre. "España no se vende en un despacho de Bruselas con un prófugo de la justicia", lanzó.

Más directa y grave que sus compañeros, como es habitual, Ayuso acusó a Sánchez de no querer "perder el poder, le cueste lo que le cuesta a España". "Él no va a perderlo (…) Él ha decidido ser el poder ejecutivo, legislativo y judicial", dijo entre gritos de "Sánchez, a prisión" que la interrumpieron y a los que ella dejó espacio. La dirigente madrileña repitió en dos ocasiones que el PSOE y sus aliados laminado el peso del PP en Cataluña y el País Vasco "utilizando el poder", y a renglón seguido les advirtió de que no han tenido en cuenta que enfrente tienen a "Madrid, el Madrid libre". "Nosotros nos encargaremos de devolver golpe por golpe", espetó.