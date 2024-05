Agresión machista: acuchilla a su mujer en Zaragoza y se atrinchera con su hijo en un dormitorio

Una mujer de 31 años fue acuchillada el pasado sábado por la noche a manos de su marido -A. F. C. C. (Nicaragua, 1990)- al asestarle un corte en el brazo izquierdo tras una discusión en la que intervino el cuñado de la víctima en el interior del número 34 de la calle Rafael Pamplona Escudero de Zaragoza. Este último también sufrió una herida en la mano derecha al intentar arrebatar el arma al agresor, que luego la escondió detrás del armario de un dormitorio en el que se atrincheró junto a su hijo hasta la llegada de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que le detuvieron como presunto autor de un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género.

Fue la escena que encontraron los integrantes de la primera dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana comisionada hasta el lugar de los hechos tras la llamada que la propia víctima efectuó a la sala de emergencias del 091 en torno a las 22.00 horas. La mujer, ya en dependencias policiales, amplió el relato de los hechos al formular la denuncia y enumeró varios episodios de malos tratos previos a la agresión que el sábado se desencadenó tras negarse el detenido a asistir a una celebración familiar a la que, finalmente, accedió.

Pero la mujer denuncia que, al regreso a casa, su marido se puso muy violento porque no quería poner punto y final a la relación sentimental, tal y como le transmitió su esposa previamente. Fue entonces cuando el nicaragüense de 34 años le agarró del pelo y le golpeó con una plancha del pelo hasta que dirigió a la cocina para coger un cuchillo de 20 centímetros de hoja y abalanzarse sobre ella mientras el cuñado intentaba evitar la agresión por todos los medios.

"¡Te voy a matar!"

El arma alcanzó el brazo izquierdo de la denunciante -el parte de urgencias del hospital Universitario Miguel Servet refleja una herida incisa de tres centímetros de longitud- e incluso provocó un corte en la mano derecha del cuñado, que intentaba arrebatarle el cuchillo mientras no dejaban de sucederse amenazas de muerte. "Si voy a la cárcel, que sea por algo que merezcla la pena. ¡Te voy a matar!", le gritó A. F. C. C. a su mujer. "¡Te voy a matar!", reiteró. Tras ello, el agresor se metió al dormitorio con su hijo y escondió el arma detrás del armario hasta que se personó en la vivienda una patrulla del Cuerpo Nacional de Policía.

El detenido ingresó en el centro penitenciario de Zuera tras pasar a disposición judicial ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Zaragoza, tal y como solicitó el abogado de la víctima, el letrado Cristian Monclús. La jueza valoró, por un lado, la gravedad de las penas que puedan imponerse al detenido en el caso de que se le llegue a imputar un delito de homicidio en grado de tentativa y, por otro lado, el riesgo de fuga por su doble nacionalidad española y nicaragüense. El sistema Viogén reflejó un riesgo alto y su currículum delictivo suma un antecedente por malos tratos en el ámbito de la violencia doméstica fechado en 2019 en Calatayud.

Se trata de la tercera agresión con arma blanca que contabiliza la capital aragonesa en los últimos días porque, a las 11.00 horas del domingo, un hombre apareció con un corte en el cuello a las puertas de la residencia de mayores Elías Martínez. Apenas dos horas más tarde, en torno a las 13.00 horas, una mujer de 47 años fue apuñalada en el cuello y en la espalda a orillas del Canal Imperial a su paso por el parque José Antonio Labordeta. El Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Aragón baraja la hipótesis de que el autor de ambas agresiones sea la misma persona, un joven de 25 años y de nacionalidad española identificado bajo las iniciales de R. C. S. que está a la espera de prestar declaración en el juzgado.