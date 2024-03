Armengol, sobre el contrato de Baleares: "Nadie nos dio una orden, ni nos presionó, ni nos coaccionó"

"Quiero ser clara con esto, ni a mí ni a mi gobierno, nadie, nos dio una orden, ni nos presionó, ni nos coaccionó", ha sentenciado Francina Armengol sobre el contrato que firmó el Govern de las Islas Baleares durante su mandato con la empresa investigada por el caso Koldo. La presidenta del Congreso ha repetido que son "víctimas" de la trama y que ellos solo remitieron la oferta que les llegó del Ministerio de Transportes (entonces, Ministerio de Fomento) al Servicio de Salud de Baleares, que fue quién analizó la propuesta y contrató. Lo que no ha aclarado en ningún momento es quién del Ministerio de Transporte, entonces en manos de José Luís Ábalos, se comunicó con su administración.

Las explicaciones de Armengol se producen después de que la presidenta del Congreso y la dirección del PSOE acordaran que compareciera ante los periodistas para dar cuentas del contrato que cerraron en los primeros meses de la pandemia con la empresa de la trama. En esta línea de defensa, su ex 'número dos' en el Govern balear, Iago Negueruela, explicó este lunes a los periodistas que la empresa 'Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas' contaba con una "fiabilidad muy alta" al venir respalda por el Ministerio de Transportes, entonces en manos de José Luis Ábalos, y que por ello se siente "víctimas de lo que está sucediendo". No obstante, aseguró no saber quién de dicho ministerio se comunicó con el Govern balear. Eso sí, dejó claro que no recibieron presiones de Ábalos: "No tenía esa capacidad".

Las críticas

Ayer, el Partido Popular registró un escrito en el Congreso de los Diputados en el que pide la dimisión de Armengol, a la que considera "presunta colaboradora necesaria de la estafa" del caso Koldo en su etapa como presidenta de Baleares. El PP también ha reclamado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dé explicaciones sobre una presunta trama corrupta que afecta y cerca a su "partido, su Gobierno y su entorno más personal" y ha vuelto a acusar al jefe del Ejecutivo de conocer y tapar este caso.