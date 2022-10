Javier Moll (Medalla de Oro de Zaragoza): «Zaragoza tiene un enorme potencial»

El fundador del grupo editor al que pertenece EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, el aragonés Javier Moll, recibe hoy la Medalla de Oro de Zaragoza en 2022 por su vínculo a la ciudad, sus méritos empresariales, su labor en defensa del periodismo en toda España.

¿Qué pensó cuándo le comunicaron que sería la Medalla de Oro de Zaragoza de 2022? ¿Qué se siente cuando su ciudad natal le distingue así?

Una gran satisfacción. Que tu ciudad de nacimiento te reconozca con la máxima distinción es un honor muy grande. Llevo Zaragoza muy dentro de mí. Aquí nací cuando mi padre estaba destinado como militar y llevo muy a gala ser zaragozano ya que he vivido momentos de mucho entusiasmo y felicidad aquí, también con mi mujer. Que el alcalde de la ciudad piense en mí para esta distinción y sea aprobada por la unanimidad de todos los grupos me produce una gran emoción. Vengo aquí con asiduidad y mantengo muchos vínculos con Zaragoza. Es una ciudad a la que quiero y donde tengo además familia.

¿Cómo ve la Zaragoza actual y su proyección en el exterior?

La capital tuvo en 2008 el gran escaparate y revulsivo que fue la Exposición Internacional. Zaragoza ha vivido una gran transformación urbanística y es hoy un polo de atractivo turístico, con el Pilar y la Aljafería a la cabeza. La ciudad es un cruce de caminos y ha sabido aprovechar económicamente esta situación. La apuesta por la logística, la automoción y, ahora, las energías renovables, le están dando un gran dinamismo empresarial. Siempre hay cosas que mejorar, pero puedo asegurar que Zaragoza se ve como una gran ciudad en transformación, con una gran proyección.

¿Qué significan las fiestas del Pilar para Javier Moll?

Yo me siento zaragozano, me siento aragonés y me siento también profundamente español. Así que la festividad por la Virgen del Pilar, que es patrona a la vez de Zaragoza, Aragón y España, es para mí algo muy grande. La imagen de la Virgen del Pilar es todo un símbolo y siempre que puedo, visito la basílica. Las fiestas van transformándose, lógicamente, al compás de los tiempos. Tienen ahora quizá una menor connotación religiosa que hace años, pero es verdad que tienen un carácter cada vez más popular. Da gusto darse una vuelta por Zaragoza estos días.

¿Qué mensaje a futuro trasladaría hoy a los zaragozanos?

Zaragoza es la quinta ciudad de España y tiene un enorme potencial en todos los campos. Es una ciudad moderna, a la vanguardia en movilidad y con un gran desarrollo urbanístico. Los tres ríos y el canal le dan mucho juego, y su universidad pública está avanzando mucho en las áreas científicas y de investigación. Zaragoza es el corazón que bombea sangre a Aragón. Es una gran ciudad en progreso permanente que constituye también una ventana cultural abierta al mundo.

¿Y cómo ve el sector de los medios en Aragón?

Los medios son un fiel reflejo de la sociedad y la sociedad actual vive en un proceso permanente de transformación. La realidad es diversa y el panorama mediático conviene que también lo sea. Es positivo que haya una pluralidad de medios. Zaragoza es además una ciudad con una larga tradición de pluralidad informativa. Sus 700.000 habitantes generan mucha información y distintas corrientes de opinión que deben tener reflejo en unos medios informativos fuertes, independientes y plurales.

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN es hoy un referente informativo en la comunidad, ¿qué papel debe desempeñar?

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN va a cumplir 32 años el próximo día 23 y se ha consolidado ya, efectivamente, como un referente informativo claro de Zaragoza y Aragón. Su influencia en la sociedad aragonesa es mayúscula y así nos lo demuestran nuestros lectores a diario. Cuando en 2019 Prensa Ibérica compró el Grupo Zeta, sentí una gran satisfacción porque conseguí uno de mis deseos, tener un periódico en mi ciudad. Lo había intentado en otras ocasiones y al final lo conseguí. Desde ese momento, se ha hecho un gran esfuerzo por parte de la empresa y sus trabajadores para llevar a cabo una gran transformación digital acorde a los tiempos que vivimos que está dando un resultado magnífico. Hoy en día no se concibe la actualidad política ni los temas sociales, ni los avatares del Real Zaragoza, sin la información y las opiniones que nuestra cabecera lleva a los ciudadanos tanto en la edición impresa como en la digital y en las redes sociales. EL PERIÓDICO se ha redimensionado y está consiguiendo una fuerte penetración social y una mejora sustancial en los contenidos. Hemos hecho en los últimos años un gran esfuerzo para que los lectores se beneficien de la fortaleza que significa que detrás de nuestro diario aragonés haya una red de medios que aporta tecnología y aporta también contenidos de información y entretenimiento.

¿Sus deseos para un año tan complicado?

Que acabe la guerra de Ucrania, que es atroz para los ucranianos y nos afecta a todos de forma muy negativa. Que aunemos esfuerzos entre todos para avanzar en lo social y en lo económico; en ese sentido, Zaragoza es un buen ejemplo de pactos y acuerdos. Y en clave más local, que el Real Zaragoza vuelva por fin a Primera División y que la Jota sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Lo vamos a conseguir.