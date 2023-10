La polémica que un año más rodea al deseado espacio para Interpeñas ha generado cierto desconcierto entre los peñistas que, desconfiados, esperan a tener la seguridad de que podrán disfrutar de un recinto con acceso preferente en el Parque Deportivo Ebro para comprar los abonos de las Fiestas del Pilar. Sin embargo, la incertidumbre sobre si la fiesta acabará ocurriendo no para de crecer. La junta local de seguridad, en la que se reunieron ayer las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, desaconsejó la celebración del evento, promovido por Ribera Music.

La incertidumbre es máxima. Desde la promotora, Ribera Music, insisten en que todo sigue en marcha y mantienen su calendario para preparar el recinto en la que deberán entrar, según lo anunciado por la promotora, hasta 3.000 personas. Sin embargo, desde Interpeñas admiten que no pueden concretar qué va a suceder. «No lo sabemos, confiamos en que se resuelva todo porque estamos a cuatro días (por ayer) de iniciar la fiestas y no tenemos nada claro», confesaban ayer desde la federación de peñas, expectantes por la decisión de la fundación que gestiona el Parque Deportivo Ebro, que va a emprender acciones legales para rescindir el contrato con Ribera Music al considerar que las actividades previstas incumplen el contrato firmado. «Lo ofertado no es lo acordado con la promotora», aseguraban a este periódico. Para más inri, en la junta local de seguridad que se celebró ayer para coordinar los efectivos de cara a las Fiestas del Pilar se acordó «desaconsejar» el montaje de este recinto ya que las instalaciones, preparadas para la realización de actividades de naturaleza deportiva, no son compatibles con una espacio destinado a los peñistas.

Así lo concluye también un informe de la Dirección General de Deportes del Gobierno de Aragón, propietario del Parque Deportivo Ebro, que sirvió de guía en la junta local de seguridad. En el encuentro, tanto Bomberos como Policía Nacional y Guardia Civil desaconsejaron trasladar la fiesta hasta esta zona de La Almozara porque no asegura los accesos, carece de transporte público, y no garantiza ni la evacuación ni los desalojos de las instalaciones de forma segura, por no habla de la iluminación de los alrededores, inexistente.

En paralelo, desde el ayuntamiento zaragozano insisten en que no son responsables de nada de lo que suceda en el Parque Deportivo Ebro, al tratarse de un acuerdo privado entre dos partes. Sin embargo, sí serían los técnicos municipales los que dieran el visto bueno, o no, del montaje de la carpa, si bien desde Ribera Music confirmaron a este diario que no se va a montar ninguna estructura cubierta ante la previsión de que haya fuertes rachas de viento durante la semana del Pilar.

El escenario actual no deja en el mejor lugar a Interpeñas, con 13 agrupaciones, que un año más se ve envuelto en la polémica mientras en la federación Unión Peñista ya tienen todo preparado para disfrutar de unos Pilares en el Espacio Zity. Fuentes de la federación peñista admitían ayer a este diario que la venta de abonos está siendo más «floja» de lo esperado. «Los peñistas están esperando a ver qué pasa finalmente, si hay o no recinto», admitían desde la organización, que selló un acuerdo con Ribera Music para que pudieran acceder todos los días al recinto por 55 euros, un abono en el que entran consumiciones.

Aunque a día de hoy recalcan que es un futurible, confiesan que en el caso de no poder disfrutar del recinto tendrán que devolver el importe de los abonos vendidos hasta la fecha.

Pero mientras tanto, Ribera Music ya ha comenzado a vender entradas a través de la plataforma online Wegow, si bien en un principio se había anunciado que se haría a través de Ibercaja. Los precios para el público no peñista oscilan entre los 10 y los 15 euros la noche.

Dos fiestas a la vez

Además, a través de su perfil de Instagram, Ribera Music ha avanzado los nombres de alguno de los artistas que van a participar en el evento, si es que llega a celebrarse: Robert Morr, Iron Maños y la orquesta Grupo Montenegro, entre otros.

Eso sí, de forma paralela siguen vendiéndose entradas para la fiesta Sonica, que se celebrará también dentro del Parque Deportivo Ebro tanto el primer sábado de las fiestas, el 7 de octubre, como el segundo, el día 14.

Esta fiesta, programada ya desde hace tiempo, es una de las cuestiones con las que el Parque Deportivo Ebro justifica su negativa a acoger el Ribera Music, puesto que ambas celebraciones coinciden en el tiempo. Quedan dos días para Pilares y todo sigue en el aire.