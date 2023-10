Que nadie se enfade por el titular ni dé por supuesto cosas. No pretende restarle ni un solo mérito a los artistas que protagonizaron ayer lo que se llamó Los40 Pilar Pop Festival en el escenario más grande estas Fiestas del Pilar. Por él han pasado artistas de la talla de Ana Mena, Chanel, Álvaro Soler, Vicco, Nil Moliner, Marc Seguí, Depol y Marlon. De todos el público, que ha llenado la icónica plaza en el día grande de las fiestas, ha coreado sus canciones convirtiendo el concierto en un gran karaoke grupal en el que, según donde estuvieras, casi se oía más al público que a los propios artistas.

Y eso, a día de hoy, no es criticable pero sí hay que dejar constancia del hecho porque no deja de ser meritorio. Con apuestas muy diferentes entre ellas pero con un denominador común, los millones de seguidores con los que cuentan en Spotify y en sus redes sociales, los ocho artistas no se han guardado nada y, aunque, obviamente, no han ofrecido un concierto completo, han apostado por tirar de sus grandes éxitos de sobras conocidos por todos.

La más coreada

Quizá la disputa ha sido más por la canción que más ha sido coreada que por quién lo estaba haciendo mejor. El enganche con el público ha sido total e impresionaba como toda la plaza coreaba, por poner solo un ejemplo, el 'Nochentera', de Vicco, que, por cierto, horas antes explicaba en sus redes sociales que no había estado nunca en las Fiestas del Pilar. Desde luego, no creo que pueda olvidar el debut que le brindó su público. Los espectadores, sin duda, han estado volcados con cada uno de los artistas desde el inicio del minifestival preparado para la ocasión.

La noche de este miércoles era una de las grandes apuestas para el escenario de la plaza del Pilar de la mano de Los40 y, desde luego, el público ha respondido a la misma demostrando que hay muchas ganas de Fiestas del Pilar. Más cuando la temperatura acompaña como está pasando este año.