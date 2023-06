El ingeniero naval Jesús Alarcón, que tiene su despacho en el Puerto de La Luz, ha realizado decenas de investigaciones de siniestros navales ocurridos por todo el mundo durante sus más de cuatro décadas como perito. Es uno de los especialistas más reputados del Archipiélago y dada su experiencia apunta a que el sumergible Titan, que desapareció el pasado domingo cuando realizaba una inmersión turística para ver el pecio del Titanic, «murió en el momento en que perdió la conexión». Y teorizó, antes de que se conociera en la tarde de ayer el hallazgo de los restos, con que pudo sufrir una implosión que provocara la desintegración del aparato y, por ello, su búsqueda se alargara durante tantos días.

Alarcón explicó que este tipo de embarcaciones, similar a la de un submarino, son completamente autónomas en cuanto comienzan la inmersión. «Los robots sumergibles ROV, por ejemplo, cuentan con un cordón umbilical que se encarga de las comunicaciones y un cable conectado con un barco de última generación, que dispone de un sistema de posicionamiento dinámico que permite moverse al unísono con el robot conociendo su posición en todo momento», explicó.

En el suceso ocurrido en aguas del norte del Atlántico, el buque canadiense de apoyo es un rompehielos oceanográfico durante la época de invierno que, en cuanto llega el verano, participa en operaciones privadas como la organizada por la compañía OceanGate, que ya este jueves dio por muertos a los cinco ocupantes del sumergible. El Titan, a diferencia de los ROV, actúa de forma completamente independiente sin ningún barco encima que conozca su posición exacta.

«Quienes van dentro del sumergible mantienen el contacto con la tripulación a través de impulsos con ondas acústicas, que un traductor decodifica y las convierte en voz; en ningún momento quienes van dentro hablan con la tripulación del barco de apoyo a través de ondas electromagnéticas», indicó el ingeniero.

Hora y media de navegación

En su opinión, cuando el submarino perdió a la hora y media de inmersión la comunicación con el buque oceanográfico «murió», refiriéndose a que tuvo algún problema que hizo que, presumiblemente, los cinco ocupantes fallecieran.

«El Titan ha tenido un accidente, una avería eléctrica o algún fallo estructural» que le hiciera perder toda conexión con el exterior. «Normalmente suelen tener un transpondedor que envía una señal, rebota e informa a la tripulación; si pasan los días y no hay ningún tipo de señal de sonar que recoja información alguna del sumergible, es que está muerto en el fondo o que implosionó” desintegrándose, apostilló el ingeniero, quien agregó que a unos cuatro mil metros de profundidad donde quedaron los restos junto al Titanic la presión que ejerce el mar es de unos 400 kilos por centímetro cuadrado.

Localización complicada

Jesús Alarcón declaró que los trabajos de localización del Titan realizados durante estos días son muy complicados: “Si no se mueve pasa a ser un resto más en el fondo”. Sobre los sonidos que se escucharon durante estos días, afirmó que era “posible” que provinieran del sumergible, pero eso hubiera dado información sobre su posición. “He seguido el posicionamiento del barco de apoyo desde que lo dejó y durante la primera hora no se movió, así que la supuesta superficie donde podría estar no era tan grande”.

El ingeniero naval apostilló que si el buque cablero Horizon Artic, que «tiene muy buenos medios de robótica submarina”, no llegó a detectar nada, “es que el Titan se ha podido hacer trozos”. Una teoría la suya que se confirmó poco después por la Guardia Costera de EEUU.