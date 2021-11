Me llamo María Pilar Valero, siempre me encantó el mundo de la estética. Por ello me fui a Zaragoza a estudiar con 16 años y seguí trabajando en este sector hasta que decidí, hace ahora 19 años, montarme un centro de estética en mi pueblo, Alfamén.

Desde entonces, he ido adaptando mi negocio a los nuevos tiempos con nueva aparatología, frecuentes formaciones, intentando siempre estar a la última en todas las novedades y poder ofrecerlas a mis clientas.

Pero llegó un momento en el que lo que mi negocio necesitaba era una nueva ampliación y remodelación de sus instalaciones, para poder seguir creciendo y poder seguir dando un mejor servicio.

Me comentaron que había ayudas para poder hacer este tipo de proyectos y no dudé en llamar a edivalca, donde me informaron de todo lo que tenía que preparar y presentar.

Este fue el último impulso que necesitaba para hacer mi sueño realidad, un nuevo centro donde mis clientas podrían encontrar todas las comodidades y servicios mejorados y yo poder disfrutar haciendo lo que más me gusta, pero mucho más cómodamente.

Llevo tres meses ya trabajando en el nuevo centro y puedo decir que ha sido muy positivo, tanto para mí, y sobre todo puedo decir que está siendo del total agrado de mis clientes.