Estas fechas académicamente hablando, son días de cierres, despedidas, evaluaciones; sí cierres de aulas, alumnos que cambian de centro, despedidas de profesores que no saben que destinos les espera el próximo curso, de celebraciones… sensaciones y vivencias normalizadas todos los finales de curso en todos los colegios, sin embargo, en el colegio Nertóbriga de La Almunia, este final de curso es diferente.

Nuestra directora, Pilar Montero, después de muchos años de servicio pasa el relevo a otros compañeros, deja el tren de la docencia y dirección del centro para continuar con su vida por otros carriles. Una directora con capacidad para inspirar confianza, empática, motivadora, entusiasta, con disposición para enseñar y aprender, trabajadora, ejemplarizante en todo momento, humilde, centrada, resolutiva, compañera, administradora, gestora, trabajando en equipo, valorando y respetando a las familias, teniendo en cuenta todos los órganos que componen el centro, con capacidad de escuchar serenamente, siempre con un tono y modo de expresión cercano, creciéndose ante las adversidades, dejando sus problemas personales en casa… y además divertida y con sentido de humor, en definitiva, una líder.

En este recorrido le ha tocado lidiar con una pandemia, con la tremenda borrasca Filomena, con la división de dos centros, con el programa de tiempos escolares, con grandes obras de acondicionamiento, con problemas familiares, con situaciones de emergencia, con distintas casuísticas de profesores, con la resolución de conflictos… haciendo que el alumnado y centro funcionará todos los días con normalidad. Pilar se ha subido en todos los vagones en los que era necesaria, en el de las tecnologías, en el de los proyectos y programas que consideraba importantes y viables, ha dado clases en todos los niveles, ha sustituido, ha estado en actividades deportivas, ha participado en concursos, ha hecho labores de enfermera, de madre, de amiga, se ha formado constantemente, la hemos visto limpiando, con el carretillo, organizando estancias y clases, se ha levantado a horas intempestivas porque sonaba la alarma…Con ella el centro ha tenido múltiples reconocimientos, premio en Francofonía, premios de Lectura en Público, premio corto Compañeros Ayudantes, premios en Atletismo Divertido, entre otros.

Para finalizar añadir una cita que aportó la jefa de Estudios (Nuria Catalán) en su acto de despedida que recoge muy bien el sentir de todos y su trayectoria Quien no tiene consideración por las necesidades de sus hombres, no debe mandar jamás. Nadie como ellos es sensible a la atención de un jefe. (novela Sidi de Pérez Reverte). Pilar, tú sí que has tenido en consideración las necesidades de todos. Gracias