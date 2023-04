La residencia de la tercera edad de Morata de Jalón pronto será una realidad. Las obras de construcción del complejo comenzaron en enero y avanzan a buen ritmo. Las previsiones del consistorio es que finalicen el próximo mes de julio. Tras ello se procederá a equiparla para que a comienzos del próximo otoño pueda estar operativa.

Las obras de la residencia se adjudicaron por un importe de 2,2 millones de euros, financiados por fondos Next Generation del Gobierno de Aragón, en dos créditos, por parte del Plan Unificado de Subvenicones (PLUS) de 2022, y por fondos propios del Ayuntamiento. Para el equipamiento ya se cuenta con financiación de 230.000 euros del PLUS 2023 de la Diputación de Zaragoza.

El edificio ocupa una parcela en el Camino del Baldío, en la que se levantan 1300 m2 construidos y amplia zona exterior que comunicará con el cercano Parque de La Cerrada. Se trata de un inmueble de planta única que prestará servicios de residencia con 30 plazas (7 habitaciones dobles y 16 individuales), centro de día y asistencia domiciliaria. Se va a equipar con servicios completos de cocina y comedor, lavandería, peluquería, fisioterapia y otros que hagan la vida más cómoda, tanto a los residentes como al resto de personas del municipio que puedan contar con sus servicios.

El alcalde de Morata de Jalón, Luis Velilla, explica que se está trabajando en el modelo de gestión, que «pretendemos llevar a cabo mediante una fundación municipal». Velilla indica que «para la puesta en marcha se está contando con la experiencia de Marta Reinares, directora gerente de la residencia de Romanos». Por el momento, ya se ha puesto en marcha una lista de posibles trabajadores del centro, de las que el 95% son mujeres.