Con motivo del Curso de Verano Moncayo Mágico impartido en la localidad soriana de Ágreda, como viaje de fin de curso, los alumnos visitaron el jueves 10 de agosto Tabuenca. Un grupo liderado por la concejala de Cultura, Isabel Mena, y compuesto por 68 personas procedentes de los alrededores del Moncayo visitaron el Cerro de las Bodegas de Tabuenca.

Todos se mostraron curiosos e ilusionados por ver el cerro puesto que la mayoría no había visto nunca este tipo de construcción excavada en tierra. Tabuenca cuenta con uno de los mejores enclaves de alrededor de 200 bodegas en cerro. Jesús David, enólogo de Bodegas Palmeri, mostró cómo es una bodega tradicional en cerro por dentro, sus apartados y funciones de éstos así como una pequeña cata de vinos. No faltó una visita al mirador de las bodegas para ver una panorámica del pueblo con el Moncayo como telón de fondo y a otra bodega tradicional en la que el secretario de la Asociación Cabezo de las Bodegas de Tabuenca, Raúl Román, explicó la historia de las bodegas. Los asistentes se fueron muy contentos y con ganas de volver para poder visitar el casco urbano y su peculiar Molino de Viento, que por falta de tiempo no se pudo realizar ya que la vista continuaba por otros pueblos.