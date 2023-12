Si hay una localidad a la que le ha sonreido la suerte este viernes, esa ha sido Andorra (Teruel). Lotería Minerín ha entregado esta mañana tres premios nada menos, “dos quintos y el Gordo”, ha asegurado, Clara Balaguer, entre risas y con los nervios propios de haber hecho feliz a mucha gente. Dentro de su localidad y fuera. “No nos lo creemos. Aún no me lo creo”, no ha dejado de repetir esta trabajadora. Horas antes, este diario ya había hablado con el responsable de la Administración, José Antonio Legua, porque había entregado dos quintos premios el 45.353 y del 88.979.

Entonces decía Legua: “Ya llevamos dos y lo que queda, porque aún no ha terminado”. Y sus palabras han sido premonitorias, porque unas horas después, también El Gordo, aunque no saben cuántos décimos. “Llevamos toda la mañana diciendo que nos iba a tocar y este año se ha cumplido”, ha dicho. Primero con los quintos premios y ahora con El Gordo, ha insistido, asegurando que tiene la puerta llena porque “todo el mundo ha bajado a celebrar con nosotros y no hemos mirado nada”, ha dicho. Este año “hemos esperado y lo hemos conseguido”.

Se hizo de rogar, pero El Gordo de Lotería más tardío de la historia ha llevado la alegría a las provincias de Zaragoza y Teruel. El número 88.008 -cantado a las 13.16 horas- se ha llevado el primero premio, con 4 millones de euros y 400.000 euros el décimo, que se han vendido en varias administraciones de dos de las tres provincias aragonesas y que en suma ha dejado 6 millones de euros en Aragón.

Se ha vendido una serie en Teruel capital, en la administración de la calle Joaquín Costa, 20; un décimo en Andorra, vendido en la calle San Jorge, 43; en la calle Ramón y Cajal, 59 de Cuarte; en el Alcampo de Utebo; y en la avenida Salvador Allende, 65 y Conde Aranda, 15 de Zaragoza capital.

Es una "emoción" tremenda

En Conde Aranda de Zaragoza, en la Administración La Buena Estrella, han vendido diez décimos, ¿cuánto? “Mucho dinero”, afirma Marta Pareja, que lleva seis años como lotera (desde los 26). “Es una locura”, asegura, y aunque asevera que se han vendido en ventanilla, aunque “no sé cuando, si en julio o septiembre”. Ni siquiera le ha dado tiempo a desconchar el champán porque “desde que ha salido el premio no hemos hecho otra cosa que recibir llamadas”. Es una “emoción” tremenda, una “maravilla”, el sueño de cualquier lotero. “Ahora ya puedo decir que he vendido El Gordo”, dice con emoción esta joven.

También en el C. C. Alcampo han dado la suerte del Gordo. “No sabemos cuánto” porque desde que se han enterado “no hacemos otra cosa que gritar”, aunque si no fuera por las llamadas de los medios “no nos habríamos enterado” porque “no lo vemos en ningún sitio”, reconoce Alicia, la hija pequeña de la responsable, Beatriz, que comparte ilusión con su hermana Sandra. “Somos seis”, asegura. Tampoco han descorchado el champán. “Ni nos hemos acordado, porque solo estamos gritando y abrazándonos”.

El estanco de la calle Ramón y Cajal de Cuarte de Huerva ha repartido dos décimos de máquina agraciados con el Gordo. Son 800.000 euros que "seguramente han ido a parar a la misma persona", cuenta el responsable del comrecio, Carlos Rabadán. "Nos alegramos muchísimo de haberlo repartido. No sé si descorcharemos o no el champán, ¡a ver si el agraciado se deja caer por aquí!", comentaba Rabadán.

La alegría, esta vez por partida doble, ha llegado también a Teruel de la mano de un quinto premio y del Gordo que ha repartido en total 4 millones de euros. Úrsula López, dueña de la administración de Teruel donde ha caído el primer premio no podía estar más feliz. "Ya me había ido de la administración a la fiesta de Navidad del colegio de mi hijo y ha sido un padre allí el que me ha dicho que había vendido el Gordo", relata López.

Y de la incredulidad inicial, a la alegría desbordante: Al principio pensaba que me estaba tomando el pelo, luego ya me han llamado y he venido corriendo. Son 10 décimos y no tengo ni idea de quién los ha comprado, de momento no ha venido nadie por aquí. Me dicen que el último se vendió ayer. Espero que haya sido lo más repartido posible. Estamos muy contentos porque nunca habíamos dado un premio tan gordo".