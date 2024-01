La lotería de Navidad es la que lleva la fama pero la del Niño carda la lana que diría el refrán. Y si no que se lo digan a los vecinos del barrio zaragozano del Gancho. O por lo menos a algunos. La administración número 65 de la zaragozana calle La Salina, 1, ha repartido este sábado, día de Reyes, 14 millones de euros, ya que vendió 7 series del primer premio, el 94.874; 70 décimos en total. Otras 3 series se devolvieron. La suerte quiso que Teruel se vaya esta vez de vacío (ya fue agraciada el 22 de diciembre), ya que el punto de venta del Alcampo tenía consignado un número que no se vendió. El tercer premio, el 57.033, ha dejado varios pellizcos también en Zaragoza (250.000 euros repartió la administración de la calle Félix Latassa y 25.000 la de la calle Domingo Ram) y Sabiñánigo, que vendió otros dos números por terminal. En total, 14.325.000 euros, más todas las terminaciones.

Valero Gimeno, el lotero de la administración del Gancho, estaba emocionado y abrumado al levantar la persiana de su administración. «Es una satisfacción porque nuestro orgullo es vender ilusión y dar premios», reconocía acompañado por Rubén Martínez. «Mucha gente nos pedía el 74», explicaba satisfecho. Los 70 décimos se han quedado en el barrio porque «no es una zona turística, como mucho alguno que se pasa para ir a La Aljafería». Por eso, aseveraba que «estará muy repartido» y que todo se había vendido en ventanilla. «Se lo merecen», insistía.

La expectación era grande a las puertas de la administración, donde muchos paseantes se acercaban a felicitar a Valero. También le llevaron una botella de champán, aunque él tenía otra preparada. Sin embargo, y pese a estar muy sonriente, el vecino decía que él no había sido uno de los afortunados.

«Es la primera vez que damos un primer premio», reconocía, para recordar después que una vez dieron un cuarto. Preguntado por qué les pedían ese 74, respondía que no lo sabía pero que eran muchos los que además de terminaciones reclamaban los dos números. «Quizá por una fecha o por el nacimiento de un hijo». El suyo también vino al mundo en esa fecha pero aún así no se había quedado con el número premiado, le contaba a su nieta, que se acercó a felicitarle.

«Disfrutamos tanto cuando damos un premio como cuando nos toca a nosotros». Quién sí se llevó algo más que un pellizco fue Pilar, vecina del barrio, que no dudó en pasar junto a su familia por la administración que les dio un buen regalo de reyes. «Estamos muy emocionados, no sé qué decir», afirmaba tocando la tripa de su nuera. «El pequeño viene con un pan debajo del brazo», señalaba entre risas. De hecho, había sido su nuera, Sheila, la que había comprado tres décimos, para los dos hijos y la madre; es decir, 600.000 euros entre los tres. «Yo no necesito nada, ya soy mayor», aseguraba, para apuntar después que podrá ayudar a sus hijos. Sheila, por su parte, contaba que las niñas les habían preguntado si les iban a comprar algo».

Cuando se enteraron, «hemos llorado», aunque Pilar, enseguida le había dicho a Sheila que se tranquilizara porque «no queremos celebrarlo en el hospital»; y es que sale de cuentas «ya», reconocían.

Zaragoza ha sido la ciudad más agraciada en este sorteo de la lotería del Niño, ya que además de un repartido primer premio, también cayó algo del tercero. En la administración número 46, situada en la calle Félix Latassa, 26, se vendieron diez décimos del 57.033 (250.000 euros). «Es una alegría, aunque no sabemos quienes son los premiados, porque se vendieron todos el 27 de diciembre, el mismo día en el que lo pusimos en la ventanilla», contó a Europa Press el empleado de este establecimiento del centro de la ciudad, Luis Marqueta.

Un solo décimo de ese mismo número vendió también por ventanilla, Javier Sanz, propietario de la administración número 78 de la capital aragonesa (calle Domingo Ram). Su racha es estupenda. En Navidad vendió un quinto premio, unos días antes, el primer premio de la Lotería del Jueves y este sábado, el tercer premio, pero no sabe quién lo puede llevar. Aún así estaba feliz porque «para nosotros es una alegría» entregar premios, reconocía a este diario. Y recordaba que para ellos no tiene ningún beneficio económico, solo la satisfacción de «dar lo que quieren» a quien compra un décimo de lotería que «para eso lo compran».

También repiten en Sabiñánigo (la única representación oscense agraciada en el sorteo). Hace dos semanas también vendieron un quinto premio y ahora el tercero, así que estaban «supercontentas». Sobre todo porque después de toda la vida tras el mostrador del estanco de la avenida del Ejército, habían podido repartir algo de suerte a través de la máquina. «Hemos estado supernerviosas escuchando el sorteo» y al final tuvieron su recompensa.

Tanto el primero como el tercer premio han estado muy repartidos (no así el segundo que se quedó en Móstoles), aunque esta vez la suerte pasó de largo de Teruel, donde la suerte ya cayó en Navidad.