El número 57033 ha sido galardonado con el tercer premio de la Lotería del Niño. Los afortunados recibirán 25.000 euros por décimo.

Al igual que el primer premio, este tercero también ha estado muy repartido por toda la geografía española.

Se ha vendido en las provincias de Zaragoza, Huesca, Madrid, Sevilla, Valladolid, Alicante, Asturias, Badajoz, Baleares, Cáceres, Cádiz, Córdoba, A Coruña, Cuenca, Jaén, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Lleida, Lugo, Málaga, Valencia, Castellón, Vizcaya, Almería, Huelva, Pontevedra, Ourense, Lugo, Álava, Guipúzcoa, Albacete, Ciudad Real, Ávila, Barcelona, Murcia, Palencia y Toledo.

El tercer premio de la Lotería del Niño, además, ha caído en la administración de lotería de Lamas de Prado, en Lugo, la misma que el pasado jueves sufrió un atraco por parte de dos encapuchados a punta de pistola, que robaron casi 400.000 euros.

Este despacho ha repartido en el Sorteo Extraordinario del Niño hasta 250.000 euros tras vender diez décimos del tercer premio, un hecho agridulce para el dueño de la administración, Guillermo Rodríguez, que todavía no ha superado el duro trago tras el atraco.

"Sé que no lo estoy viviendo como lo tendría que vivir. Esto hace un año o dos lo viviría mucho más. No estoy contento. Mi cabeza no está aquí del todo", ha declarado Rodríguez a los medios.

Sin embargo, tras el disgusto del jueves, el lotero reconoce que "ha sido una pequeña alegría dentro de estos dos días tan complicados".

"El robo no lo compensan ni cinco gordos seguidos de la Lotería de Navidad. Esto no lo compensa nada. Pero bueno es un hilo de esperanza, por lo menos para poder sacar una sonrisa", ha confesado Rodríguez.

En total, en el sorteo se han repartido 770 millones de euros en premios.

