La DGT tiene el objetivo de reducir los accidentes y sobre todo, las muertes en carretera. Para ello, lanzan esta nueva campaña de seguridad en la que reforzarán en vías urbanas e interurbanas la presencia policial y de Agentes de Tráfico de la Guardia Civil, para controlar en concreto el uso de un elemento que, sin duda, reduce enormemente la gravedad de los accidentes y salva vidas.

Cinturón de seguridad, elemento clave para no perder la vida en un accidente

Está demostrado que el cinturón reduce el riesgo de muerte hasta en un 77%, y aún así se calcula que durante 2022, 142 de las personas que fallecieron en carreteras no lo usaban, es decir, un 25% del total.

Parece por tanto incomprensible que no se use ya que es un elemento clave para la seguridad que, además, no supone ningún esfuerzo ponerse. Por no decir, claro está, que su no utilización conlleva una multa de 200 euros y la pérdida de cuatro puntos si la persona que no lo lleva es el conductor.

La nueva campaña por tanto va dirigida al uso del cinturón, para concienciar aún más a la población de la importancia de su uso, así como los sistemas de retención infantil. Además del aumento de la presencia de agentes en las vías urbanas e interurbanas, se aumentará también la vigilancia mediante los drones y helicópteros de la DGT, así como con las 245 cámaras automatizadas que se instalarán en vías convencionales y vías de alta ocupación.

En cuanto a los niños, la DGT aclara que "la utilización de los sistemas de retención infantil es aún más importante ya que los datos demuestran que nueve de cada diez lesiones infantiles graves o mortales se habrían evitado si se hubieran utilizado los sistemas de retención obligatorios y que, en caso de accidente, las lesiones se reducen hasta en un 75% con un uso adecuado de los mismos".

Dice, también, que los menores tienen que ir obligatoriamente en los asientos traseros, siempre que el vehículo disponga de ellos, y si son menores de 4 años se recomienda que viajen en sentido contrario a la marcha, siendo obligatorio para los menores de 15 meses.