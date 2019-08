Un alto cargo de Lambán, cesado por su afinidad con el independentismo

No ha pasado ni un mes desde su formación y el Gobierno a cuatro de Lambán ya vive su primera crisis. El fichaje de Podemos para la dirección general de Administración Electrónica y Sociedad de la Información del Ejecutivo aragonés, el gerundense Bruno Pérez Junca, fue cesado ayer, después de que se destaparan unas imágenes en las que posa junto a una bandera independentista catalana formada por velas. De esta manera, Pérez Junca ha durado poco más de 24 horas en el cargo, tras su nombramiento el jueves en Consejo de Gobierno y, en consecuencia, de pasar a formar parte del departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento encabezado por Maru Díaz.

Sobre la decisión de cesar en el cargo a este director general, experto en seguridad informática, Podemos aduce que este no puso en conocimiento al departamento «información relevante en cuanto a su actividad política pasada, lo cual quiebra la confianza que se depositó en él». Además, adelantaron que en los próximos días se anunciará desde la consejería la persona que asumirá el cargo.

«mensaje de paz» / Lo cierto es que fue, según informaron en su día medios como Viure als pirineus, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Pérez Junca quienes se encargaron de organizar en septiembre del 2017, poco antes del 1-O, una actividad en la que se formó una estelada con 81.000 velas en Llivia. Lo hizo, explicó ayer a EL PERIÓDICO, porque se trataba de una acción para una oenegé en favor de niños discapacitados. El ya exdirector insistió en que estas acciones con candelas son su afición y que ha iluminado otros lugares como la catedral de Burgos. Con ellas busca transmitir «un mensaje de paz».

Interrogado acerca de si está a favor de la independencia de Cataluña, Pérez Junca prefirió no pronunciarse e incidió en que «jamás nadie» le preguntó sobre sus inclinaciones políticas. Además, recalcó: «Lo que he hecho está en las redes, no lo he escondido». Por su cese, este perito judicial informático se mostró «dolido», puesto que llegó al cargo «como profesional». De hecho, señaló que su fichaje se fraguó después de que Podemos contactara con él tras tener constancia de su trabajo en convenciones técnicas. «A mí me han venido a buscar», recalcó. En ese sentido, se preguntó si su profesionalidad depende de su tendencia política, a la vez que aseguró que no está afiliado a ninguna fuerza y que ha impartido cursos de seguridad para partidos de cualquier signo. «Estoy en los juzgados de toda España, mi mejor amigo es de Madrid, tengo otros de Orense… Ya me han juzgado», se lamentó sobre el desenlace adoptado por Maru Díaz.

Fue el portavoz de Cs en las Cortes, Daniel Pérez Calvo, quien subió ayer por la tarde la imagen del exdirector posando con la estelada. Pocas horas después, tras confirmar su cese Podemos, la formación naranja mostró su «satisfacción» por esta decisión. «Este nombramiento era, a todas luces, un auténtico despropósito», aseveró el número uno de Cs en la comunidad, quien poco antes había anunciado que pediría explicaciones al Gobierno.

«No era viable encajar el nombramiento de un activista del independentismo catalán en el punto 131 –que exige la defensa de los modelos autonómico y constitucional– del acuerdo de Gobierno», aseveró. Además, Cs informó de que Pérez Junca se pronunció en el pasado en estos términos: «La estelada es un símbolo, es un sentimiento del pueblo, de nación y de independentismo». Y proseguía: «Es un mensaje contundente y claro de decir independencia ya».