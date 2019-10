Emma Buj ve «insuficiente» la recogida de residuos

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, calificó de «insostenible» la situación de la recogida selectiva de papel, cartón y plástico en la capital turolense.

Así lo manifestó Buj en una rueda de prensa en la que recordó que ese servicio de recogida selectiva no depende del Ayuntamiento, sino del Consorcio número 8, gobernado por el Partido Socialista.

La alcaldesa explicó que en el 2016 el ayuntamiento remitió sus indicaciones al Consorcio para redactar un nuevo pliego con el fin de hacer un nuevo contrato. Desde entonces, se solicita un incremento en el número de contenedores que, en el caso de plásticos pasaría de 134 a 157, lo que supone 23 contenedores más, y en el caso del papel y cartón de 107 a 124 contenedores, 17 contenedores más.

«El número puede parecer no muy abultado pero es más que suficiente, porque la clave de esa solicitud es que además se duplica el número de recogidas, es decir, que pasaría de una vez a dos por semana», indicó. Además, la alcaldesa detalló que el hecho de que esta recogida no dependa del ayuntamiento está impidiendo la actividad de control y anunció un «ultimátum»: «Si en tres meses la recogida del cartón-papel y plásticos no se soluciona en la ciudad de Teruel, este Ayuntamiento iniciará los trámites para salirse del Consorcio número 8», sentenció.