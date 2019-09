El circo de Plaza abrirá el día 4 y el de Valdespartera amenaza con irse

El auto judicial que ha dado luz verde al montaje del circo Zoorprendente en Plaza Imperial desembocó ayer en un cambio de planes improvisado para el promotor que, por el momento, no se traducirá en reclamaciones económicas al ayuntamiento. Mientras, el responsable de Urbanismo, Víctor Serrano, dijo que acatará el fallo «contundente» y no lo recurrirá. Así, los encargados de esta atracción anunciaron que se pondrán a trabajar en el montaje «el próximo lunes» con la previsión de abrir sus puertas al público «el 4 de octubre», una semana más tarde de lo inicialmente programado y con la necesidad de reembolsar o reubicar en otros días a los más de 3.000 zaragozanos que, aseguró, ya tenían entrada para el fin de semana del 28 y 29 de septiembre. Aunque puede que el show no haya escrito su último capítulo todavía.

Y es que los trabajos podrían comenzar sin que el ayuntamiento le haya concedido la licencia aún. Porque una cosa es acatar el auto y otra darle el permiso de forma automática. Ahora, señaló Serrano, se va a estudiar la propuesta «desde el punto de vista urbanístico» y, aunque aseguró haber pedido a los técnicos «celeridad», no se han pronunciado. Y puede que no esté para cuando la carpa empiece a levantarse en Plaza. Por su parte, Eduardo Belltall, el promotor de Zoorprendente, afirmó que el propio juez con su auto ya le ha concedido esa licencia y que su trayectoria avala que siempre cumple con los requisitos técnicos legales.

NUEVA POLÉMICA // Pero sobre todo este culebrón continúa porque a este conflicto ahora le seguirá otro en el ferial de Valdespartera: el circo que ya había montado su carpa allí para abrir en las fiestas del Pilar tiene prohibido utilizar animales vivos en el espectáculo, porque así lo estipula la concesión administrativa que regula la actividad, y ha comunicado a los gestores de la misma, su intención «de desmontar y marcharse». Así lo aseguró el responsable de la concesionaria, Javier Molina, quien explicó que los promotores de este espectáculo consideran que les perjudica este revés judicial inesperado. «Va a tener competencia a menos de dos kilómetros y con un circo al que se le va a dejar usar animales cuando él lo tiene prohibido».

Si nada lo impide, al final el de Plaza podría convertirse en el único espectáculo de estas características en las próximas fiestas del Pilar. De ser excluido de la oferta lúdica a ser el único en la programación. Así ha cambiado su suerte. Y el pulso judicial con el consistorio podría derivar en un conflicto en Valdespartera. Si finalmente abandona el circo instalado allí, los gestores estudiarían emprender acciones legales, forzar la revisión de las condiciones de su concesión, o reclamar daños y perjuicios.

RIFIRRAFE POLÍTICO // «Estamos muy contentos y satisfechos de que la Pilarica y las fiestas vayan a tener a Zoorprendente», valoró Belltall, quien remarcó el «perjuicio importante» que supone retrasar la apertura al público porque «no se llegará a tiempo» iniciando el montaje el lunes. «Todas las entradas vendidas van a poder ser canjeadas», aseveró, en cualquiera de las sesiones que planean ofrecer, dos diarias durante todas las fiestas y, en adelante, durante los fines de semana «hasta que Zaragoza quiera venir a ver el circo». O pedir la devolución del dinero. Y a pesar de «la alarma social», destacó que «la Justicia ha dicho quién miente de verdad».

La pérdida será la recaudación de «un 60%» del aforo esos días, pero el promotor aseguró que no reclamará compensación económica. Aunque también anunció que no retirará el contencioso que pide la derogación de la ordenanza municipal. «Pero queremos tender la mano al ayuntamiento para que todas las fuerzas políticas entiendan que tienen que hacer su trabajo y retirar esa normativa porque es ilegal a todos los efectos», expuso.

Pero a la vista de lo que dijeron los políticos, esta idea está a años luz de su objetivo. El propio responsable de Urbanismo aseguró que ha pedido al grupo parlamentario de Ciudadanos que impulse la revisión de la «ambigua» ley autonómica, que en su opinión «amaga pero no da, aunque parezca que lo impide». Porque no está de acuerdo con este tipo de espectáculos, el texto de Aragón no es útil y el del consistorio, insuficiente para impedirlo. Y se acata el auto «porque no vamos a meter en líos a los zaragozanos ni meter una patada para arriba».

Aunque la oposición no escatimó en críticas a su decisión. Con especial énfasis desde Podemos-Equo, cuyo portavoz, Fernando Rivarés, atacó al Gobierno PP-Cs, acompañado por representantes de asociaciones animalistas, por permitir este «advenimiento macabro» del circo con animales con una medida «estúpida» que «va en contra de su propia normativa». Y arremetió contra los jueces, acusándoles de resolver rápidamente fallos como este y dejar otros sin respuesta durante meses, como la petición de ejecutar la sentencia de Torre Village. Sin embargo, su partido, ahora en el Gobierno de Aragón, tiene capacidad para revisar la ley autonómica, algo que aseguró que piensa plantear de forma urgente.

Desde Zaragoza en Común, Luisa Broto, consideró que el auto vulnera la autonomía municipal y supone un «revés a la protección animal» y un «retroceso» para la ciudad.