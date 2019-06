Cs insiste en no apoyar la moción de censura si el PP no se disculpa

El PP inició ayer el trámite para interponer un amoción de censura contra el alcalde Luis Felipe, elegido contra todo pronóstico el sábado por un voto en blanco que, a estas alturas, se sigue sin saber quién emitió. Y todo hace indicar que la orfandad de este voto hará que la moción no prospere, porque la candidata popular, Ana Alós, insiste en decir que tuvo que ser de Ciudadanos, y en la formación naranja le exigen que se disculpe por desconfiar de ellos y su cumplimiento del pacto. La tramitación de la moción requiere mayoría absoluta, del PP, Cs y Vox (precisamente la que no se alcanzó para investir a Alós como alcaldesa), y la alcaldable ha dado de plazo hasta hoy por la mañana para que se adhieran.

El grupo municipal del PP oscense depositó en la Secretaría del ayuntamiento el ha dejado en la secretaría del Ayuntamiento el documento, que debe contar con el respaldo de 13 concejales para comenzar a tramitarse. La ley solo permite firmar una moción de censura por mandato, pero si esta no llega a tramitarse, no cuenta. Es decir, que si finalmente no hubiese apoyo de Cs y Vox, Luis Felipe tampoco tendría garantizada la Alcaldía para los cuatro próximos años.

El cabeza de lista de Ciudadanos, José Luis Cadena, reiteró ayer, en declaraciones a Efe Tv, que antes de valorar cualquier escenario, Ana Alós y el PP tienen que «pedir perdón públicamente». Consideran que al decir Alós en público que fue su formación la que emitió el voto en blanco (se supone que vieron cómo el edil de Vox depositaba el suyo) han puesto «en tela de juicio» el honor de su formación y de sus concejales.