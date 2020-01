La empresa Transalud gestionará el servicio de ambulancias en Aragón

El nuevo servicio de transporte sanitario no urgente de ambulancias en la comunidad ya está adjudicado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Transalud Aragón, formada por Ivemon Ambulancias Egara y Ambulancias Maiz. La DGA ha resuelto la gestión por un montante de 42,5 millones de euros, diez millones más que lo que se estaba pagando por el actual a Nuevos Transportes Sanitarios (NTS).

La previsión es que la nueva adjudicataria, una empresa vasco y otra catalana, empiece a funcionar el 1 de mayo. Según detallaron a este diario fuentes del Departamento de Sanidad, el acuerdo de adjudicación tuvo lugar el 7 de enero y ahora se pueden presentar alegaciones hasta el 31 de enero, momento en el que se formalizará el contrato si todo está resuelto correctamente.

A partir de ese momento, Transalud Aragón tiene un periodo de adaptación de tres meses, lo que llevaría a entrar en servicio en mayo. El contrato es para los próximos cuatro años, pero podrá ampliarse a un máximo de seis, según el informe justificativo del Salud.

La propuesta para gestionar el transporte sanitario no urgente, que traslada a enfermos que no pueden usar medios ordinarios de transporte por su causas clínicas, estaba dividida en tres lotes. Todos ellos han sido ganados por Transalud, que presentó una oferta integral por las tres opciones y esa acción tuvo premio. De hecho, esta fórmula es utilizada por las empresas como variante de mejora para obtener la adjudicación.

CINCO AÑOS DE NTS / En concreto se trata de un contrato por cada provincia y, según la información publicada en la Plataforma de Contratación del Estado, el lote 1 se ha adjudicado por 9,6 millones para ofrecer el servicio en la zona de Huesca y Barbastro; el lote 2, de 26,4 millones, será trabajar en Zaragoza y Calatayud; y el lote 3, de 6,5 millones, para cubrir Teruel y Alcañiz.

El proceso ha tenido más ofertas además de Transalud. Por ejemplo, para los lotes 1 y 3 también optaron Ambulancias Civera y Ambulancias Pascual, mientras que Acciona y HTG Aragón pelearon por el lote 2. Sin embargo, para los lotes 1 y 3 hubo un error en la presentación de la documentación y eso dejó sola en la puja a Transalud. En lo que respecta al lote 2, este quedó en un principio para HTG Aragón, porque su propuesta fue mejor que la de Transalud, pero esta última, gracias a su oferta integradora por los tres lotes, fue quien se llevó también el lote 3.

Su llegada supondrá un relevo tras cinco años de gestión por parte de NTS, cuyo contrato se adjudicó por 32,3 millones de euros y finalizó el 18 de diciembre del 2018, pero la DGA lo prorrogó hasta junio del 2019 hasta iniciar otra vez la tramitación.

Con anterioridad, el servicio había sido prestado por Ambuibérica, que se vio envuelta en posibles cobros de transportes y servicios no prestados durante la época del Ejecutivo autonómico de Luisa Fernanda Rudi y ya no se volvió a presentar. El transporte sanitario no urgente incluye el traslado del paciente a un centro sanitario para recibir asistencia o volver a a su domicilio tras recibir la atención.

Casi 900.000 viajes y 35 millones de kilómetros

Según la memoria económica del contrato de servicios para el transporte sanitario, en Aragón se realizaron cerca de un millón de viajes entre el 2015 y el 2018 (961.837 concretamente), lo que supone una media de 240.000 trayectos cada año.

En lo que se refiere a los kilómetros realizados por estas ambulancias de transporte no urgente en la comunidad, se superaron los 35 millones en los últimos cuatro años, con una media de 8,5 millones cada año. Entre el 2017 y el 2018 se produjo un ligero incremento y desde Sanidad preveían ya una subida del 2% en los servicios y en el kilometraje.