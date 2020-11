El futuro AVE de bajo coste de Renfe tendrá parada en Calatayud

Ya es oficial: el futuro tren de alta velocidad de bajo coste que Renfe prevé poner en servicio en el 2021 parará en Calatayud. El nuevo Avlo --así lo bautizó la compañía para su estreno fallido del pasado mes de abril-- ya no solo recogerá pasajeros en la estación intermodal de Delicias de Zaragoza, sino que también lo hará en la ciudad bilbilitana, aunque todavía es pronto para saber cuántas circulaciones recibirá y en qué horarios. Pero al menos se da un cambio de rumbo en la política comercial que permite incluir una nueva estación aragonesa en sus planes de explotación dentro del eje Madrid-Barcelona.

Fuentes oficiales de la operadora ferroviaria confirmaron ayer, en declaraciones a este diario, lo que el presidente de Renfe, Isaías Táboas, adelantó el pasado fin de semana en una entrevista concedida a EL PERIÓDICO, y es que la empresa ha dado un giro a esa política comercial en busca de hacer más rentable su apuesta. Es decir, lo que hace un año era un imposible, parar en Calatayud, poco más que una posibilidad a futuro pendientes de una cuenta de resultados que permitiera detener el tren en más estaciones que las de Madrid, Barcelona, Zaragoza y Tarragona, ahora es una necesidad para atraer a más clientes al nuevo tren. Y será factible porque también lo piensa hacer en otras estaciones intermedias antes no incluidas como Lérida, Gerona o Figueras.

Así lo adelantó Táboas y fuentes oficiales de la compañía reafirmaron, aunque también haciendo hincapié en otra de sus afirmaciones en esa misma entrevista, y es que no se plantea convertir el Avlo en un servicio más de regionales o media distancia. Es decir, significa que aunque Calatayud se incluya en la oferta comercial, prácticamente está descartada la posibilidad de vender billetes para trayectos cortos con Zaragoza. Para esos viajes ya hay servicios que se prestan en la actualidad. Pero desde la ciudad bilbilitana sí se podrá coger el tren de bajo coste para ir a Madrid o Barcelona, y eso le otorga un plus de competitividad al territorio frente a zonas del país que no tendrán este AVE.

ANTES QUE OUIGO

Lo que sigue siendo una incógnita es cuándo se estrenará el Avlo en España y en Aragón. Solo es segura la intención de hacerlo «a principios del 2021» y solo si la situación sanitaria lo permite. Algunas fuentes no oficiales consultadas por este diario apuntaron que se está trabajando para ponerlo en servicio antes que el tren de la competencia, el Ouigo de la operadora francesa SNCF.

Precisamente, tener parada en Calatayud y en el resto de estaciones intermedias del eje Madrid-frontera francesa será, cuando se estrene, en un elemento diferencial con respecto a la oferta de la compañía francesa. Esta solo tiene previsto recoger viajeros en Zaragoza y solo en tres de las cinco circulaciones por sentido para las que pondrá a la venta billetes.

Otra de las ventajas que tiene Renfe y que beneficiará a los usuarios de todo el corredor ferroviario es que no tendrá que esperar a realizar las pruebas técnicas que Ouigo sí está teniendo que hacer para llegar a tiempo a su estreno, previsto para marzo del 2021. En el caso de Renfe, estos test ya los hizo hace tiempo y cuenta con el visto bueno de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. En su día los realizaron para un estreno previsto para el pasado 9 de abril que, finalmente, tuvo que cancelar por la pandemia del coronavirus. Ahora, tener los deberes hechos les permite una inmediatez que solo está condicionada a la comercialización de billetes.

Los trenes TRD reformados se estrenan en la línea Zaragoza-Teruel

El final de los tamagochis (serie 596 de Renfe) está más cerca en la línea de Zaragoza-Teruel-Sagunto. Hoy mismo se estrenarán los primeros trenes nuevos, los de la serie 594 de Renfe reformados que ya se han estrenado en otras comunidades autónomas y que Aragón recibe con los brazos abiertos. No solo porque mejoran las prestaciones del actual, sino porque su antigüedad es mucho menor. A las 19.37 horas saldrá de la intermodal de Delicias el primer convoy con este material rodante renovado y, al día siguiente, partirá de Teruel a las 6.00 horas. Su estreno da carpetazo a los antiguos tamagochis que tantas averías han sufrido en los últimos años, sobre todo el pasado verano, por la reiteración en pocos días.