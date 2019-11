El hermano de la víctima: Es una vergüenza, a este paso habrá que darle una medalla al mérito civil a Rodrigo Lanza

Javier Laínez, hermano de la víctima del conocido como crimen de los tirantes, ha lamentado profundamente el veredicto del jurado popular, ya que Lanza no será condenado a 25 años de cárcel por un delito de asesinato agravado, tal y como solicitaba. “Es una vergüenza, a este paso habrá que darle una medalla al mérito civil a Rodrigo Lanza”, ha enfatizado, pidiendo a la ciudadanía que "tenga cuidado en llevar banderas de España" a la vista del resultado del juicio.

El abogado de la defensa ha liado a los once miembros del tribunal. “El ser humano es muy manipulable, pero bueno, vamos a recurrir y que esto lo juzguen juristas y no gente que no tiene ni idea de juicio, como es mi caso”.

También se ha referido a la posibilidad de que Lanza sea puesto en libertad la semana que viene, tal y como pidió el abogado de la defensa, Laínez ha dicho que “habrá que meterse en casa, no venga a por nosotros. Mi sobrinico no sale de casa de miedo, es todo una vergüenza”.

“Ha sido desde el principio una vergüenza, porque Lanza se sentó en el estrado como si no fuera un acusado”, ha señalado, mientras ha recordado que en una de las sesiones del juicio la defensa llegó a dejar “a lado de un asesino”, sobre la mesa, un mosquetón y un puño americano. “Algo increíble”, ha añadido.