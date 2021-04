Ibercaja refuerza su objetivo de ser independiente y "rentable

El mensaje no cambia, aunque el escenario sea diferente y muy adverso. Ibercaja reafirma su apuesta por seguir en solitario en el futuro, mantiene sus señas de identidad, rechaza que las fusiones sean una posibilidad en su hoja de ruta y cree en la rentabilidad del banco. El presidente del banco, José Luis Aguirre, y el consejero delegado de la entidad, Víctor Iglesias, fueron muy claros en la presentación del nuevo Plan Estratégico 2021-2023, del que se informó a los medios de comunicación y a los más de 5.000 empleados del banco en un evento digital.

La Fundación Ibercaja, principal accionista de la entidad, ha dejado claro que quiere que «seamos un banco aragonés con autonomía.» Por ello, Ibercaja «apuesta por un proyecto propio e independiente», cimentado en su visión a largo plazo, la «prudencia» en la toma de decisiones y su arraigo en las zonas tradicionales y también en las de expansión, principalmente en la comunidad de Madrid y el arco mediterráneo, subrayó Aguirre, que consideró que el banco tiene un proyecto «diferencial». En esta misma línea, Iglesias remarcó: «Nos hemos ganado el derecho a seguir jugando la partida en el complicado tablero del sector financiero».

Para lograrlo, la entidad aragonesa apuesta por crecer en el segmento de empresas, banca personal y seguros, según recoge su Plan Estratégico. El objetivo principal será la búsqueda de rentabilidad, una «asignatura pendiente» a la que irán dirigidos todos los esfuerzos. El banco se ha marcado como meta una rentabilidad sobre fondos propios del 7% en el 2023, aunque en este «complicado» año apenas se logrará incrementar ese indicador «medio punto o un punto» para aumentarlo hasta el 5% en el 2022. Y todo ello, a pesar de que los tipos de interés seguirán en niveles muy bajos. En esta tarea resultará vital ganar eficiencia operativa, generar ingresos recurrentes a través de la captación de créditos y recursos de clientes en fondos de pensiones, fondos de inversión y seguros, recalcó Iglesias

Sin embargo, para lograr esta rentabilidad no será necesario echar mano de fusiones con otras entidades financieras. Ni mucho menos, dejó claro el consejero delegado de Ibercaja, que aseguró que «no hay prevista ninguna operación corporativa» en el horizonte. «Estamos centrados y ocupados en cuerpo y alma en mejorar este proyecto para hacerlo más competitivo, rentable y eficiente». Y recordó que hace apenas unos años había 50 operadores en el sector y ahora solo quedan 10. De ellos, remarcó, cinco bancos --tras la última operación entre CaixaBank y Bankia-- concentran el 70% de la cuota de mercado, mientras que en el 2008 esta cifra era solo del 40%. «Somos el país que más concentración bancaria ha sufrido en los últimos años de largo». Y añadió que las que quedan, entre ellas Ibercaja, «somos entidades sólidas, competitivas y viables por nosotros mismos». Iglesias no desaprovechó la ocasión para enviar un mensaje: «Es mejor preocuparse por la suficiente competencia bancaria que en propiciar nuevas fusiones», al tiempo que consideró que “las fusiones deben ser voluntarias y una clara lógica industrial. Las fusiones solo aportan si hay solapamientos de red. Si no, no sirven de nada». Eso sí, Iglesias dejó claro que «nunca hemos recibido presiones para fusionarnos ni yo ni el presidente. Ni en Fráncort ni en Cibeles».

Salida a bolsa

Otra de las incógnitas que planean sobre Ibercaja es la fecha de salida a bolsa. La Fundación de Ibercaja debe tener un capital inferior al 50% del capital antes del 31 diciembre del 2022, o bien establecer un fondo de reserva. La opción favorita para el banco es el salto al parqué, algo para lo que dispone de «niveles de solvencia más que suficientes». En este sentido, los máximos responsables subrayaron que la entidad está «totalmente preparada para salir a bolsa cuando las circunstancias del mercado lo aconseje».

Finalmente, el banco descarta nuevos recortes de personal y se centrará en aplicar el ere que supone 750 salidas, un 15% del total y el cierre de 200 oficinas (el 20%). «El esfuerzo para reducir costes operativos y oficinas lo estamos abordando con decisión. No estamos pensando en realizar ningún oro recorte», subrayó Iglesias.